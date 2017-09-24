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В сентябре в Витебске отравились грибами четыре человека

25.09.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В сентябре с подозрением на отравление грибами в лечебные учреждения Витебска обратились пять горожан. Врачи подтвердили этот диагноз у четырех человек.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Два случая связаны с употреблением в пищу условно съедобных грибов (зонтики, подолеховики), приготовленных в домашних условиях. Еще один горожанин всего лишь попробовал на вкус условно годный зонтик. Четвертый человек отравился съедобными грибами (подосиновиками, сыроежками), приготовленными дома.

Врач-гигиенист зонального центра гигиены и эпидемиологии Людмила Титорович предостерегает:

— Ядовитые и съедобные грибы растут, как правило, по соседству, поэтому при их сборе надо быть очень внимательными. Также важно соблюдать правила кулинарной обработки лесных даров. Даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать токсичными.

Признаки отравления грибами появляются обычно в первые 24 часа после их употребления. Это сильная боль в животе, понос, тошнота, рвота, слабость, может болеть голова, появиться судороги, жажда.

 
Теги: Витебск
 
 
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В сентябре с подозрением на отравление грибами в лечебные учреждения Витебска обратились пять горожан. Врачи подтвердили этот диагноз у четырех человек.

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