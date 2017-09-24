Варианты бренда Беларуси будут предложены к концу года - Портной

Михаил Портной. Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько вариантов бренда Беларуси будет предложено общественности к концу года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"Несколько вариантов бренда Беларуси предложим к концу года", - сказал Михаил Портной.

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