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Варианты бренда Беларуси будут предложены к концу года - Портной
25.09.2017 12:11 — Новости Общества | БелТА
Михаил Портной. Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько вариантов бренда Беларуси будет предложено общественности к концу года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.
"Несколько вариантов бренда Беларуси предложим к концу года", - сказал Михаил Портной.
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько вариантов бренда Беларуси будет предложено общественности к концу года, сообщил сегодня журналистам заместитель...
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Архив (Новости Общества)
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