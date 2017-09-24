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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются в отдельных районах Беларуси во второй половине недели, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"В последнюю рабочую неделю сентября сохранится антициклональный характер погоды. Осадки маловероятны, но температурный фон будет постепенно понижаться, и во второй половине недели в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки", - сказала синоптик.

Во вторник, 26 сентября, осадки в Беларуси не ожидаются. Температура воздуха к утру составит 5-11 градусов выше нуля. В дневные часы воздух будет прогреваться, во второй половине дня температура достигнет 15-21 градуса. В среду будет также без осадков, но ожидается более прохладная погода. Температура воздуха ночью опустится до 2-9 градусов, днем составит 12-18 градусов тепла.

"В четверг существенных осадков по стране не ожидается, но воздух будет поступать более прохладный и влажный, так что ночью и утром местами ожидается слабый туман", - отметила Светлана Рыбакова. Температура воздуха в утренние часы составит 2-7 градусов выше нуля, в отдельных районах Беларуси ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем температура будет не выше 9-16 градусов.

В пятницу, 29 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 9-16 градусов тепла.-0-

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