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Белорусские спецназовцы заняли второе место в турнире на Кубок ОДКБ

25.09.2017 12:35 — Новости Общества | БелТА  
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25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спецназовцы из МВД Беларуси заняли второе место на XV Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Соревнования, финал которых прошел в подмосковных Химках, был посвящен 25-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летию создания Организации Договора о коллективной безопасности.

Победителем состязания стала сборная Федеральной службы судебных приставов России, третье место досталось сборной силовиков Кыргызстана.

В турнире участвовали представители силовых структур государств - членов ОДКБ: полиции и Службы принудительного исполнения Армении, МВД Беларуси, Комитета национальной безопасности Казахстана, Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Кыргызстана, Министерства обороны Таджикистана. Россию представляли команды Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний. В турнире также участвовала команда Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Комплексное единоборство - служебно-прикладной вид спорта для подготовки спецназа и сотрудников силовых и правоохранительных структур.-0-

 
 
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25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спецназовцы из МВД Беларуси заняли второе место на XV Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок...

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