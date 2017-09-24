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Минспорт рассчитывает на увеличение срока безвиза к Евроиграм
25.09.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА
Михаил Портной. Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность увеличения срока безвизового режима до 10 суток, заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
"Работа идет. Нас не утраивают 5 суток. Этого времени мало. Но это был пилотный проект, он связан с безопасностью. Сейчас, когда система безопасности обкатана, ведем речь об увеличении количества дней до 10. Надеюсь, к Европейским играм это получится", - сказал Михаил Портной.
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность увеличения срока безвизового режима до 10 суток, заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель...
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