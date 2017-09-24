Галина Волкова на кухне распаковывает посылку из Москвы. Ее принесли буквально за несколько минут до нашего прихода. Незнакомые люди прислали бабушке, которая после смерти дочери осталась одна с годовалым внуком и двойняшками, детские игрушки и одежду.





— Даже нет слов, как отблагодарить всех людей, которые нам помогли. Сказать спасибо — мало, стать на колени — тоже мало. Я не представляла, когда дочь умерла, что буду делать, с чего начинать, как подойти к маленьким деточкам. Жизнь ушла из-под ног. А тут так получилось, что незнакомые люди помогли, — говорит она.

«С помощью приехали больше 50 человек точно»

После публикации на TUT.BY материала « Двойняшек и годовалого внука растит бабушка. Через месяц после родов умерла многодетная мать », в редакцию обратилось более 800 человек, компаний и организаций, готовых помочь семье Галины Волковой. На краудфандинговой платформе talaka.by начался сбор пожертвований, и буквально за сутки люди собрали больше запланированной суммы.

Галина Волкова говорит, что даже подумать не могла, что откликнутся незнакомые люди и начнут привозить им вещи, одежду, памперсы, питание, средства гигиены.

— Первым к нам пришел незнакомый мужчина и принес 100 рублей, записал мой номер телефона, — рассказывает Галина. — Большую часть вещей, которые вы видите, передали люди. Некоторые коробки даже еще не успели открыть. Приезжали молодые мамы, которые собрали не только одежду, памперсы и питание, но еще привезли детям термосы, моющие средства, новые шампуни. У меня сейчас все забито. Я говорила людям, чтобы оставляли себе, у самих же тоже маленькие детки, но они все равно везли и везли.





Внук Богдан, которому чуть меньше двух лет, несет нам показать большую оранжевую машинку, которую тоже принесли неравнодушные читатели портала. На кухне стоит столик для кормления — его тоже передали желающие помочь.

— Даже новое постельное белье для детей принесли, курточки, конвертики… Не знаю, сколько людей приезжало, больше 50 человек точно, — продолжает Галина Петровна.

Она 25 лет проработала оператором на Минском заводе безалкогольных напитков и три года, будучи уже на пенсии, посудомойщицей в сети «ГИППО». Сеть, как и 10-я городская клиническая больница, где работала мама детей, тоже оказали материальную помощь.

Навестил семью и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

— Они спросили, чем могут помочь. Я сказала, что хотелось бы, чтобы дети смогли попасть в детский сад около дома. Сейчас стоим на очереди с Богданом, пока станем с двойней, так еще, может, придется куда-то детей возить, а это неудобно. Также меня попросили рассказать, что произошло с дочерью в больнице. Затем я показала коляску для двойни, которую передали люди, но она широкая и ее, к сожалению, невозможно в наш лифт закатить. Поэтому заместитель мэра пообещал, что через социальную службу нам закажут специальную коляску, — рассказывает Галина.

«Боюсь, чтобы не затянули с проверкой»

По делу дочери Галины, которая 4 сентября скончалась в больнице скорой помощи, идет проверка. Напомним, 34-летняя минчанка Ольга Журавская родила в 3-м роддоме на базе 3-й городской клинической больницы в Минске в начале августа двойню. После родов в этой больнице, а затем в больнице скорой помощи она провела больше месяца.

Семье уже пришли ответы на их обращения в разные инстанции. Администрация президента и Генеральная прокуратура перенаправили запрос в Министерство здравоохранения.





Комитет по здравоохранению Мингорисполкома ответил Людмиле Ибраевой, тете Ольги Журавской, что по закону информация «о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, а в случае смерти — и информация о результатах патологоанатомического исследования составляют врачебную тайну».

Также в этом ответе указано, что получить эту информацию может или сам пациент, или уполномоченное им лицо. Без согласия пациента или уполномоченного лица узнать это все могут по письменным запросам государственные органы. Согласно ст. 46 закона «О здравоохранении» среди них, например, могут быть организации здравоохранения, органы уголовного преследования и суда, страховые организации.

Также в письме сообщили, что комитет по здравоохранению проводит проверку организации медпомощи ее племяннице.

— Следователь говорит, что идет проверка. Только я боюсь, чтобы не затянули, — говорит Галина.

«Нет предела благодарности людям»

Галина Петровна отмечает, что вещей, игрушек, которые привезли люди, им уже достаточно. Единственное, в чем пока нуждается семья — подержанные автокресла для детей.

Пожертвования с talaka.by (в пятницу было собрано около 19,5 тысяч рублей) она планирует поровну положить на счета детей.

— Может, даст Бог, пойдут учиться, деньги понадобятся. А жизнь сейчас тяжелая, — рассказывает о планах Галина.





Ее сестра Людмила Ибраева говорит, что благодаря поддержке людей, у них появились «и силы, и возможность, и надежда, что вырастят детей».

— Нет предела благодарности, — отмечает она.

Напомним, что проект по сбору пожертвований для семьи Галины Волковой talaka.by еще открыт. Все, кому небезразлична история бабушки с малолетними детьми, могут помочь им, пройдя по ссылке .