Красный костел не сможет использовать электрические колокола

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Красному костелу в Минске запретили использовать не колокола, а электронное устройство, ретранслирующее их звон, рассказал Sputnik пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.



© Sputnik / Виктор Толочко Представительный католический форум пройдет в Минске

На выходных белорусские СМИ заявили о том, что городские власти запретили Красному костелу использовать колокола — они якобы мешают местным жителям. Впрочем, белорусский костел настроен не так алармистски.

"Это не колокола, а специальное электрическое устройство — его недавно закупили. Говорить о каких-то планах по его использованию не совсем верно, ведь скоро Красный костел ожидает масштабная реставрация", — рассказал ксендз.

Как пояснил ксендз, устройство — "полностью электрическое с большими динамиками". По сути, оно просто воспроизводит колокольный звон.

Покупали устройство не так давно — к встрече Совета конференций епископов Европы . По словам собеседника агентства, "колокола" использовались больше как "куранты", отсчитывающие время. "Они не звонили перед службами", — добавил Санько.

Костел святого Симеона и святой Елены считается наиболее известным католическим храмом Минска. Строительство костела проходило в 1905-1910 годы. Уже в 2017-м здание костела закроют на реконструкцию — сооружению вернут исторический облик.