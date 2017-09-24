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Красный костел не сможет использовать электрические колокола
25.09.2017 13:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Красному костелу в Минске запретили использовать не колокола, а электронное устройство, ретранслирующее их звон, рассказал Sputnik пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.
© Sputnik / Виктор Толочко
На выходных белорусские СМИ заявили о том, что городские власти запретили Красному костелу использовать колокола — они якобы мешают местным жителям. Впрочем, белорусский костел настроен не так алармистски.
"Это не колокола, а специальное электрическое устройство — его недавно закупили. Говорить о каких-то планах по его использованию не совсем верно, ведь скоро Красный костел ожидает масштабная реставрация", — рассказал ксендз.
Как пояснил ксендз, устройство — "полностью электрическое с большими динамиками". По сути, оно просто воспроизводит колокольный звон.
Покупали устройство не так давно — к
Костел святого Симеона и святой Елены считается наиболее известным католическим храмом Минска. Строительство костела проходило в 1905-1910 годы. Уже в 2017-м здание костела закроют на реконструкцию — сооружению вернут исторический облик.
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Устройство, ретранслирующее колокольный звон, было установлено недавно - ко встрече Совета конференций епископов Европы.
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