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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 сентября 2017 года №710, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

План направлен на реализацию Беларусью положений Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, создание условий для защиты прав и законных интересов детей, условий для свободного и эффективного участия детей и молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства и общества.

Цель плана - обеспечение правовых, организационных и институциональных условий для улучшения положения детей в Беларуси, совершенствование механизмов реализации и охраны их прав.

Координатором деятельности по реализации национального плана является Национальная комиссия по правам ребенка.

Национальный план состоит из 103 мероприятий. В их числе подготовка национального доклада о положении детей в Беларуси, разработка универсального портала, содержащего информацию о детях, мероприятия для обеспечения охраны здоровья, охраны материнства и детства и т.д. Их реализация будет осуществляться республиканскими органами госуправления, местными исполнительными и распорядительными органами с привлечением общественных объединений, финансового и технического потенциала международных организаций. Местными исполнительными и распорядительными органами для этих целей ежегодно будут разрабатываться региональные планы по реализации мероприятий национального плана.

Финансирование мероприятий национального плана будет идти в пределах средств, выделяемых в установленном порядке органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам из республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Министерству образования поручено вести координацию и контроль за ходом реализации национального плана, обеспечить рассмотрение хода реализации его мероприятий на заседаниях Национальной комиссии по правам ребенка, а также ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения национального плана в Совет Министров.

Исполнителям национального плана ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, нужно представлять в Министерство образования информацию о его выполнении.

План будет содействовать решению многих задач. Это укрепление правовой защиты детства и формирование правовой культуры общества; осуществление охраны материнства и детства; совершенствование механизма реализации прав детей на социальную защиту и инклюзию; обеспечение охраны здоровья детей, безопасности жизнедеятельности, содействие их здоровому образу жизни; системное противодействие информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей; реализация международного сотрудничества в интересах прав детей; реализация права детей на: развитие в раннем возрасте; качественное образование; проживание и воспитание в семейном окружении (поддержка семьи и профилактика социального сиротства); защиту от насилия, угрозы торговли людьми и эксплуатации; доступ к справедливому правосудию (профилактика правонарушений несовершеннолетних); участие в принятии решений, затрагивающих их интересы.-0-