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Минспорт рассчитывает на увеличение срока безвиза к Евроиграм

25.09.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА  
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Минспорт рассчитывает на увеличение срока безвиза к Евроиграм

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность увеличения срока безвизового режима до 10 суток, заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

"Работа идет. Нас не устраивают 5 суток. Особенно это касается медицинского, спортивного туризма. Этого времени мало. Но это был пилотный проект, он связан с безопасностью, потому что в туризме это очень важно. Сейчас, когда система безопасности обкатана, ведем речь об увеличении количества дней до 10. Надеюсь, к Европейским играм это получится", - сказал Михаил Портной.

При этом замминистра подчеркнул, что пока решения по увеличению срока безвизового режима не принято, Беларусь совершенствует действующий механизм. "Например, мы сделали экспериментальный указ по Августовскому каналу, сейчас наши предложения - кроме Августовского канала сделать безвизовой зоной железнодорожный вокзал и аэропорт в Гродно, часть Беловежской пущи. Брест хочет продвинуться в этом направлении", - пояснил он. Михаил Портной констатировал, что принятие таких решений дает экономический эффект.-0-

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность увеличения срока безвизового режима до 10 суток, заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель...

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