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Администрация Президента 28 и 29 сентября проведет приемы граждан в Витебской области и Минске

25.09.2017 13:59 — Новости Общества | БелТА  
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 28 и 29 сентября проведет приемы граждан в Витебской области и в Минске, сообщает БЕЛТА.

Администрация Президента продолжает на плановой основе выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только узнать и решить вопросы, беспокоящие граждан, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах.

Так, 28 сентября начальник отдела анализа и контроля главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Калинин Игорь Иванович проведет прием в администрации Партизанского района Минска с 10.00 до 13.00.

29 сентября первый заместитель начальника главного управления - начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Президента Решетько Геннадий Владимирович примет граждан в Витебском райисполкоме также с 10.00 до 13.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. К слову, телефон администрации Партизанского района Минска - 294-63-61.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 28 и 29 сентября проведет приемы граждан в Витебской области и в Минске, сообщает БЕЛТА. ...

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