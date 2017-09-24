ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвизовый режим хотят продлить до 10 дней, а китайцам - разрешить отдыхать у нас без визы месяц

25.09.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал, что в Беларуси рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток вместо пяти, сообщает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Работа идет. Нас не устраивают пять суток. Особенно это касается медицинского, спортивного туризма. Этого времени мало. Но это был пилотный проект, он связан с безопасностью, потому что в туризме это очень важно. Сейчас, когда система безопасности обкатана, ведем речь об увеличении количества дней до десяти. Надеюсь, к Европейским играм (2019 год — Прим. TUT.BY) это получится, — сказал он.

Ранее, в августе этого года первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик во время прямой линии рассказал TUT.BY, что иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации десять дней, а не пять, как сейчас. Соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси ориентировочно вступят в силу в декабре 2018 года — январе 2019 года.

По словам Михаила Портного, безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 52 тысячи туристов. При этом прорабатывается вариант распространить безвиз на въезд не только через Национальный аэропорт Минск. А гражданам Китая хотят разрешить 30-дневный безвизовый въезд.

Напомним, что пятидневный безвизовый режим заработал в Беларуси в феврале 2017 года для граждан из 80 стран. В Минспорта и туризма говорили, что он должен в основном заинтересовать гостей из стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании.

В 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу.

По статистике Белстата, за 2015 год Беларусь посетило 276 260 организованных туристов и экскурсантов, в 2016 году — 217 398. При этом в прошлом году больше всего гостей приехало из России (171 100), Польши (7 992) и Литвы (5 846). Иностранцев, которые приезжают самостоятельно, белорусская туристическая статистика пока не учитывает.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассматривают возможность увеличить срок безвизового режима до десяти суток вместо пяти, сообщает БЕЛТА. Об этом рассказал Михаил Портной, заместитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Администрация Президента 28 и 29 сентября проведет приемы граждан в Витебской области и Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика