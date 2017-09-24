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Безвизовый режим хотят продлить до 10 дней, а китайцам - разрешить отдыхать у нас без визы месяц
25.09.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма, который курирует туристическую отрасль, рассказал, что в Беларуси рассматривают вариант увеличения срока безвизового режима до десяти суток вместо пяти,
— Работа идет. Нас не устраивают пять суток. Особенно это касается медицинского, спортивного туризма. Этого времени мало. Но это был пилотный проект, он связан с безопасностью, потому что в туризме это очень важно. Сейчас, когда система безопасности обкатана, ведем речь об увеличении количества дней до десяти. Надеюсь, к Европейским играм (2019 год — Прим. TUT.BY) это получится, — сказал он.
Ранее, в августе этого года первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик во время прямой линии
По словам Михаила Портного, безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 52 тысячи туристов. При этом прорабатывается вариант распространить безвиз на въезд не только через Национальный аэропорт Минск. А гражданам Китая хотят разрешить 30-дневный безвизовый въезд.
Напомним, что пятидневный безвизовый режим
В 2016 году Беларусь
По статистике
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В Беларуси рассматривают возможность увеличить срок безвизового режима до десяти суток вместо пяти, сообщает БЕЛТА. Об этом рассказал Михаил Портной, заместитель...
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