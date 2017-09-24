В Беловежской пуще десятый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка , который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются в штабе, — мальчик заблудился в лесу. На данный момент проводится поисково-спасательная операция.





Сейчас на месте работают около 500 человек. Это волонтеры, сотрудники МЧС, милиции, лесники и местные жители. В поисках задействован, например, весь личный состав Берестовицкого и Свислочского РОВД.

В субботу, 23 сентября на поиски мальчика вышли около двух тысяч добровольцев. Свой видеоотчет о работе поисковой группы опубликовал Игорь Рубцевич , которому довелось прочесывать и заболеченную местность.

По словам правоохранителей, криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается.

— Криминальная версия не рассматривается, уголовное дело возбуждаться пока не будет, ребенок находится в розыске, и все силы брошены на то, чтобы найти потерявшегося мальчика, — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Поисков продолжаются в районе деревни Новый Двор, около местечка Терасполь и в лесу, который примыкает к основной трассе.



Радиус поисков мальчика

— Территория разбита на квадраты, каждый из которых прочесывает та или иная группа людей. Сейчас в поисках участвует примерно 500 человек. Люди приезжают, некоторые уезжают. Также работает полевая кухня. С самого утра, а общий сбор в понедельник был в 8 часов, люди ушли в лес. Всю информацию о прохождении территории, мы отправляем в штаб, где она обрабатывается, — рассказал командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.





В штабе говорят, что поисковики уже дошли до того максимального расстояния, которое мог бы преодолеть ребенок. Некоторые участки обследуются не в первый раз. По-прежнему работают вертолеты и беспилотники с тепловизорами.

Еще один рассказ о поисках Максима Мархалюка от первого лица, автор — Егор Егоркин .

— Вся местность в радиусе 12−15 километров от деревни обследована, — рассказала официальный представитель УОМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.

Помочь поисково-спасательному отряду «Ангел» можно финансово — расходов очень много. Сделать это можно переводом с банковской карточки , также сделать USSD-запрос для абонентов МТС *222*13#. Можно пополнить баланс мобильных телефонов:+375 33 666−68−56, +375 33 666−60−33, а также сделать электронный платеж .





Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка. Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.