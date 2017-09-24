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"Криминальная версия не рассматривается". В Беловежской пуще продолжаются поиски мальчика
25.09.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by
В Беловежской пуще десятый день
Сейчас на месте работают около 500 человек. Это волонтеры, сотрудники МЧС, милиции, лесники и местные жители. В поисках задействован, например, весь личный состав Берестовицкого и Свислочского РОВД.
По словам правоохранителей, криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается.
— Криминальная версия не рассматривается, уголовное дело возбуждаться пока не будет, ребенок находится в розыске, и все силы брошены на то, чтобы найти потерявшегося мальчика, — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Поисков продолжаются в районе деревни Новый Двор, около местечка Терасполь и в лесу, который примыкает к основной трассе.
— Территория разбита на квадраты, каждый из которых прочесывает та или иная группа людей. Сейчас в поисках участвует примерно 500 человек. Люди приезжают, некоторые уезжают. Также работает полевая кухня. С самого утра, а общий сбор в понедельник был в 8 часов, люди ушли в лес. Всю информацию о прохождении территории, мы отправляем в штаб, где она обрабатывается, — рассказал командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.
В штабе говорят, что поисковики уже дошли до того максимального расстояния, которое мог бы преодолеть ребенок. Некоторые участки обследуются не в первый раз. По-прежнему работают вертолеты и беспилотники с тепловизорами.
— Вся местность в радиусе 12−15 километров от деревни обследована, — рассказала официальный представитель УОМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.
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- Вся местность в радиусе 12−15 километров от деревни обследована, - рассказала официальный представитель УОМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.
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