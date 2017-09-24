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Белорусская гуманитарная помощь отправлена в Сирию

25.09.2017 14:50 — Новости Общества | БелТА  
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь отправлена в Сирию. Погрузка груза в контейнеры состоялась сегодня на городской товарной станции Колядичи, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, детская одежда и обувь, а также технические средства. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев сообщил, что сначала груз поездом проследует из Минска в порт Клайпеда (Литва). В течение месяца планируется доставить гуманитарную помощь в порт Латакия (Сирия), впоследствии он будет распределен среди населения.

Кроме этого, в состав гуманитарного груза вошли три самосвала, их отгрузка будет осуществлена в ближайшее время непосредственно с завода-изготовителя - МАЗа. Общая стоимость материальных ценностей для оказания помощи - Br533,4 тыс.

МЧС более 50 раз осуществляло доставку гуманитарного груза в различные страны. Решение об оказании гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике предусмотрено постановлением Совета Министров №595 от 8 августа. Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанных с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь отправлена в Сирию. Погрузка груза в контейнеры состоялась сегодня на городской товарной станции...

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