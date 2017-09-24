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Светлогорская школьница сломала настойчивому поклоннику челюсть, тот написал заявление в милицию

25.09.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Светлогорске школьница ударила назойливого кавалера в лицо и сломала ему челюсть. Мужчина написал заявление в милицию. Теперь в отношении 15-летней жительницы райцентра возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Ranak.by.

Молодые люди познакомились полтора года назад в соцсетях. Стали общаться. Однако позже школьница узнала о том, что парню не 16 лет, как он изначально рассказывал, а все 25. Девушка сообщила, что не желает продолжать знакомство. Однако отвергнутый кавалер так просто не сдавался. Начались звонки, просьбы о встречах, попытки воздействия через общих знакомых. Мать несовершеннолетней, чтобы оградить дочь от преследований, писала даже заявление в милицию. Молодой человек пообещал, что подобное больше не повторится, и даже на время исчез.

Однако 22 августа молодые люди встретились снова. Словесная перепалка перешла в конфликт, мужчина схватил девушку, та, вырываясь, ударила его в лицо и сломала челюсть.

После инцидента пострадавший написал заявление в милицию. В отношении девушки Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения».

 
Теги: знакомства
 
 
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В Светлогорске школьница ударила назойливого кавалера в лицо и сломала ему челюсть. Мужчина написал заявление в милицию. Теперь в отношении 15-летней жительницы...

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