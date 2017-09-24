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Как прошла первая встреча принца Гарри и Меланьи Трамп
25.09.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Встреча первой леди США Меланьи Трамп и внука британской королевы Елизоветы II произошла в Торонто во время "Игр непокоренных".
© REUTERS/ MARK BLINCH
Во время матча Гарри оживленно беседовал с Меланьей
СМИ обратили внимание на жест принца на совместной фотографии с Меланьей — Гарри показал "козу".
"Игры непокоренных" — спортивные состязания в паралимпийском стиле. Их организатором в 2014 году стал сам принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.
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Супруга президента США и внук Елизоветы II обсудили возможность объединить усилия по поддержке солдат, пострадавших в военных действиях.
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