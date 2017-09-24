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Как прошла первая встреча принца Гарри и Меланьи Трамп

25.09.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Встреча первой леди США Меланьи Трамп и внука британской королевы Елизоветы II произошла в Торонто во время "Игр непокоренных".

Как прошла первая встреча принца Гарри и Меланьи Трамп
© REUTERS/ MARK BLINCH
Во время матча Гарри оживленно беседовал с Меланьей

СМИ обратили внимание на жест принца на совместной фотографии с Меланьей — Гарри показал "козу".

"Игры непокоренных" — спортивные состязания в паралимпийском стиле. Их организатором в 2014 году стал сам принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруга президента США и внук Елизоветы II обсудили возможность объединить усилия по поддержке солдат, пострадавших в военных действиях.

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