Как прошла первая встреча принца Гарри и Меланьи Трамп

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Встреча первой леди США Меланьи Трамп и внука британской королевы Елизоветы II произошла в Торонто во время "Игр непокоренных".



© REUTERS/ MARK BLINCH Во время матча Гарри оживленно беседовал с Меланьей

СМИ обратили внимание на жест принца на совместной фотографии с Меланьей — Гарри показал "козу".

"Игры непокоренных" — спортивные состязания в паралимпийском стиле. Их организатором в 2014 году стал сам принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.