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Правительство утвердило план действий по улучшению положения детей в Беларуси

25.09.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Правительство утвердило Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017 — 2021 годы, сообщает сайт Совета министров.

План будет содействовать укреплению правовой защиты детства и формированию правовой культуры общества, осуществлению охраны материнства и детства, совершенствованию механизма реализации прав детей на социальную защиту и инклюзию, обеспечению охраны здоровья детей, безопасности жизнедеятельности, содействие их здоровому образу жизни, противодействие информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей и пр.

Всего в плане 103 пункта. В том числе:

  • Разработка универсального веб-портала, содержащего информацию о детях, в соответствии с международными стандартами.
  • Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни, правовой и информационной культуры.
  • Обеспечение повышения квалификации врачей-педиатров и врачей общей практики, медсестер в целях использования новых знаний при домашнем визитировании детей раннего возраста.
  • Проведение комплексного исследования об установлении распространенности причин и факторов суицидального поведения детей и подростков.
  • Разработка программ и проектов по поликультурному воспитанию обучающихся, формированию толерантного отношения, понимания различий, умения противостоять предрассудкам и другим явлениям, ведущим к социальной изолированности.
  • Включение в учебные программы дисциплин образовательных программ высшего образования и дополнительного образования взрослых вопросов формирования культуры ненасилия в обществе, реабилитации детей, пострадавших от насилия, профилактики насилия над детьми, насилия в семье.
  • Изучение положения детей-инвалидов путем проведения выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями.
 
 
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План будет содействовать укреплению правовой защиты детства и формированию правовой культуры общества, осуществлению охраны материнства и детства,...

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