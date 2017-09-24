Появился сайт против строительства магистрального водного пути Е40 между Балтийским и Черным морями

Сайт общественной кампании « Стоп Е40 » запустила экологическая коалиция, которая выступает против строительства магистрального водного пути Е40 между Балтийским и Черным морями. Экологи считают, что он может нанести серьезный ущерб природе.



Фото: предоставлено общественной организацией «Багна»

— Мы хотим привлечь внимание правительств трех стран и Европарламента к этому вопросу, а также продемонстрировать, что любые решения по проекту должны приниматься при активном участии общественности и независимых экспертов, — говорит председатель общественной организации «Багна» Ольга Каскевич.

На сайте stope40.org размещены интервью независимых экспертов, которые оценили проект восстановления водного пути Е40 с экономической и экологической точки зрения. Также эксперты уделили внимание вопросу радиационной безопасности, так как планируется, что Е40 пройдет через территории, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС.

Видео: общественная организация «Багна»

— Перед нами стояла задача в доступной форме объяснить суть проекта Е40, поскольку мало кто про него пока что слышал, а также обозначить потенциальные экономические и экологические последствия строительства этой трассы с точки зрения независимых экспертов. Проекты такого масштаба влияют на огромное количество людей, поэтому важно при принятии решений учитывать не только аргументы «за», но и «против», — рассказывает редактор сайта stope40.org Ольга Полевикова.



Фото: «Вечерний Брест»

Е40 — это водный путь протяженностью более 2000 километров. Он проходит по территории Польши, Беларуси и Украины и соединяет Балтийское и Черное моря через Гданьск — Варшаву — Брест — Пинск — Мозырь — Киев — Херсон. Этот путь активно использовали с 1784 года. Затем он прекратил существование. В конце прошлого года Беларусь и Польша договорились сотрудничать в восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр — Висла.

Экологические организации Беларуси «​Багна», «​А​хова ​птушак Б​ацькаўшчыны​», «Экодом», товарищество «Зелёная сеть», ​учреждение «Ц​ентр экологических решений», ​ф​онд «За чистую Припять», «Время Земли» обеспокоены тем, что обустройство водного пути Е40 повлечет значительное вмешательство в экологические системы. Летом этого года стартовала общественная кампания против строительство водного пути Е40. На международной платформе гражданских инициатив change.org зарегистрирована петиция против строительства Е40 .