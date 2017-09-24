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Появился сайт против строительства магистрального водного пути Е40 между Балтийским и Черным морями
25.09.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Сайт общественной кампании «
— Мы хотим привлечь внимание правительств трех стран и Европарламента к этому вопросу, а также продемонстрировать, что любые решения по проекту должны приниматься при активном участии общественности и независимых экспертов, — говорит председатель общественной организации «Багна» Ольга Каскевич.
На сайте
Видео:
— Перед нами стояла задача в доступной форме объяснить суть проекта Е40, поскольку мало кто про него пока что слышал, а также обозначить потенциальные экономические и экологические последствия строительства этой трассы с точки зрения независимых экспертов. Проекты такого масштаба влияют на огромное количество людей, поэтому важно при принятии решений учитывать не только аргументы «за», но и «против», — рассказывает редактор сайта stope40.org Ольга Полевикова.
Экологические организации Беларуси «Багна», «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Экодом», товарищество «Зелёная сеть», учреждение «Центр экологических решений», фонд «За чистую Припять», «Время Земли» обеспокоены тем, что обустройство водного пути Е40 повлечет значительное вмешательство в экологические системы. Летом этого года стартовала общественная кампания против строительство водного пути Е40. На международной платформе гражданских инициатив change.org зарегистрирована
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Экологи запустили сайт против строительства магистрального водного пути Е40 между Балтийским и Черным морями. Они обеспокоены тем, что обустройство водного пути...
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