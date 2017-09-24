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Юридическая олимпиада собрала в МИТСО представителей 7 стран

25.09.2017 15:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен – Sputnik. Юридическая олимпиада "Молодежь за мир" пройдет с понедельника по пятницу в международном университете МИТСО в Минске, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Данная юридическая олимпиада не имеет аналогов в Восточной Европе и считается одной из трех наиболее престижных в области международного права.

Очередная олимпиада пройдет на базе МИТСО с 25 по 29 сентября. Участие примут в ней представители семи стран: Великобритании, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, России, Беларуси.

Оценивать знания участников олимпиады будут международные специалисты и эксперты с мировым именем.

Как обещают в университете, помимо непосредственно соревнований команды проведут вечера национальных культур, познакомятся поближе с Минском и сыграют в лазертаг.

Организована олимпиада университетом МИТСО при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые юристы из Великобритании, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, России и Беларуси сразятся в знании права.

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