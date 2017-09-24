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Средняя зарплата работников за август возросла до Br844,4 - Белстат

25.09.2017 16:24 — Новости Общества | БелТА  
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Средняя зарплата работников за август возросла до Br844,4 - Белстат
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила Br844,4 (в июле - Br827,5), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в августе достигла также Br844,4 (в июле она равнялась Br827,5).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила Br844,4 (в июле - Br827,5), сообщает БЕЛТА со ссылкой...

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