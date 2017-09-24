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МЧС собрало для сирийских детей продукты, одежду и обувь

25.09.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен – Sputnik. Контейнеры с гуманитарной помощью для Сирии укомплектованы гуманитарным грузом и ждут отправки, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС собрало для сирийских детей продукты, одежду и обувь
© REUTERS/ Bassam Khabieh
Беларусь отправит в Сирию гуманитарку: МАЗы, "Беллакт" и одежду

Постановление о предоставлении Сирии гуманитарной помощи Совет министров Беларуси принял 8 августа. В соответствии с этим документом в Сирию предписывалось отправить три самосвала МАЗ, более 30 тысяч пачек детских смесей "Беллакт", тушенку из госрезерва, а также детскую одежду и обувь. 

Все это и было собрано для отправки. Общая стоимость груза составила более полумиллиона рублей, уточнили в МЧС. Там рассказали, что контейнеры по железной дороге отправят в порт Клайпеды, где их перегрузят на корабль. Оттуда морем они будут доставлены в сирийскую Латакию. 

Этим летом в Беларуси отдыхали и оздоравливались 80 сирийских детей, которых так или иначе коснулась война. Одна из девочек даже была экстренно прооперирована – в ходе обследования белорусские медики обнаружили у нее опухоль.

 
Теги: Минск
 
 
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Контейнеры с грузом на общую сумму более полумиллиона рублей уже сформированы и ждут отправки в Сирийскую Арабскую Республику.

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