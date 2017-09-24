МЧС собрало для сирийских детей продукты, одежду и обувь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Контейнеры с гуманитарной помощью для Сирии укомплектованы гуманитарным грузом и ждут отправки, сообщили в пресс-службе МЧС.

Постановление о предоставлении Сирии гуманитарной помощи Совет министров Беларуси принял 8 августа. В соответствии с этим документом в Сирию предписывалось отправить три самосвала МАЗ, более 30 тысяч пачек детских смесей "Беллакт", тушенку из госрезерва, а также детскую одежду и обувь.

Все это и было собрано для отправки. Общая стоимость груза составила более полумиллиона рублей, уточнили в МЧС. Там рассказали, что контейнеры по железной дороге отправят в порт Клайпеды, где их перегрузят на корабль. Оттуда морем они будут доставлены в сирийскую Латакию.

Этим летом в Беларуси отдыхали и оздоравливались 80 сирийских детей , которых так или иначе коснулась война. Одна из девочек даже была экстренно прооперирована – в ходе обследования белорусские медики обнаружили у нее опухоль .