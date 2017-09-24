В Витебской области за выходные грибами отравились 5 человек

В Витебской области с начала сезона из-за отравления грибами пострадали 15 человек, из них пятеро — в минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В этом сезоне (по состоянию на 25 сентября) из-за отравления грибами госпитализировано 15 человек. К счастью, смертельных случаев не было. Среди пострадавших жители Витебска, Глубокского, Миорского, Бешенковичского и Сенненского районов.

Наиболее частая причина отравлений — употребление в пищу условно съедобных грибов (волнушек, свинушек, рядовок, груздей, и т.д.), приготовленных с нарушением технологии. Специалисты напоминают, что таким грибам требуется специальная предварительная обработка. Можно отравиться и съедобными грибами при нарушении правил приготовления, переедании или употреблении в пищу старых переросших экземпляров (в них часто встречаются продукты разложения белков, которые вредны для организма).

Что касается тяжести отравления, то она зависит от состояния здоровья и возраста, количества съеденных грибов, от условий, в которых они выросли. При этом надо помнить, что грибы противопоказаны детям: хитиновую оболочку грибов детский организм не может переварить (независимо от способа и времени приготовления). Не рекомендуются грибы беременным и кормящим женщинам, старикам.

Важно также собирать и покупать грибы в правильных местах. Нельзя собирать в черте города, в лесопарках, возле транспортных магистралей, промышленных предприятий, мусорных свалок. Опасны грибы, которыми торгуют в неустановленных местах (неизвестно, когда и где они были собраны). Грибы — продукт скоропортящийся, поэтому обработку даров леса необходимо производить не откладывая.

Самым опасным грибом для человека является бледная поганка (ее можно спутать с сыроежками, шампиньонами). Никакая кулинарная обработка бледную поганку не обезвреживает: яды не разрушаются кипячением, вымачиванием, высушиванием. Смертность при отравлении очень высокая — практически 100%. Отравление особенно опасно своим длительным инкубационным периодом, который может длится до 40 часов, — за это время яды успевают всосаться и произвести необратимые изменения.