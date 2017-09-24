Осенняя сессия парламента начнет работу 2 октября

На третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва предлагаются к обсуждению 60 законопроектов.

Уже известно, что 30 документов готовы для рассмотрения, и среди них – проекты законов о несостоятельности и банкротстве, о госзакупках и кредитных историях и другие.

Будут внесены изменения в законы о правах потребителей, о физической культуре и спорте.

Готовится также к рассмотрению пакет законопроектов, касающихся бюджета на 2018 год, и поправок в Налоговый кодекс.