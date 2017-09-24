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Осенняя сессия парламента начнет работу 2 октября
25.09.2017 17:01 — Новости Общества | БДГ
На третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва предлагаются к обсуждению 60 законопроектов.
Уже известно, что 30 документов готовы для рассмотрения, и среди них – проекты законов о несостоятельности и банкротстве, о госзакупках и кредитных историях и другие.
Будут внесены изменения в законы о правах потребителей, о физической культуре и спорте.
Готовится также к рассмотрению пакет законопроектов, касающихся бюджета на 2018 год, и поправок в Налоговый кодекс.
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На третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва предлагаются к обсуждению 60 законопроектов.
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