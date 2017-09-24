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В столице декретница хранила наркотики в ячейке одного из магазинов

25.09.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали девушку, которая хранила наркотики в ячйке одного из магазинов Советского района. В декретном отпуске она подрабатывала закладчицей в интернет-магазине, пишет ГУВД Мингорисполкома.


Сообщается, что 22 сентября в милицию обратилась служба безопасности одного из магазинов в Советском районе. Охранники обнаружили в одной из ячеек для личных вещей покупателей пакет, в котором были пакетики с расфасованным порошкообразным веществом, а также высушенным измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Правоохранители установили, что обнаруженное порошкообразное вещество содержит особо опасное психотропное вещество мефедрон, а вещество растительного происхождения является марихуаной. Всего в пакете находилось 39 граммов мефедрона и около 85 граммов марихуаны.


Вскоре силовики установили личность девушки, которая оставила товар в ячейке. Ей оказалась ранее не судимая 28-летняя минчанка. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, она работала закладчицей в одном из интернет-магазинов. К моменту обнаружения наркотиков столичные правоохранители уже знали о ее преступной деятельности, способе хранения и лишь выжидали случай — возможность изъять товар и сразу задержать девушку.


В ходе личного досмотра у женщины обнаружили около одного грамма особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP» и около 0,5 граммов мефедрона, которые она также хранила с целью сбыта.

Сейчас в отношении закладчицы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до тринадцати лет.

 
 
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Девушка подрабатывала закладчицей, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

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