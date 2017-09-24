ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство образования vs авторы петиции в защиту учителя. Дискуссия TUT

25.09.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На излете первого месяца нового учебного года, накануне Дня учителя, после ряда резонансных изменений в учебном процессе в студии TUT.BY встретятся представители системы образования и их критики, чтобы обсудить нововведения и положение учителей.

Нужна ли защита учителю и из-за кого страдают педагоги, готовы ли они идти в ногу со временем и внедрять технологии даже в ежедневный школьный быт, что вызывает наибольшие трудности, как организовать работу, когда перед вами 30−35 учеников. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, и за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах, — эти и другие вопросы обсудим во время Дискуссии в студии TUT.BY.

К обсуждению приглашены:
— Ирина Братченя, учитель английского языка гимназии № 10 города Минска,
— Евгения Пастернак, писатель, активная мама двоих дочек, один из авторов петиции в защиту учителей,
— Ирина Каржова, начальник управления среднего общего образования Министерства образования,
— Андрей Жвалевский, писатель, соавтор петиции в защиту учителей.

Ведущий дискуссии — редактор TUT.BY Олег Ануфриенко.

Начало прямого эфира во вторник, 26 сентября в 16.00. Вопросы к участникам, ваши мнения о системе образования и проблемах в ней принимаются на форуме под этим анонсом или на почту air@tutby.com с пометкой «Дискуссия об образовании» в теме письма.

Читайте также

Зубрить, слушаться, бояться оценки. Чему учат в школе и почему это пора наконец поменять
«Нужно взять паузу во взаимных претензиях». Андрей Григорьев о школе, петиции и родителях
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На излете первого месяца нового учебного года, накануне Дня учителя, после ряда резонансных изменений в учебном процессе в студии TUT.BY встретятся представители...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд признал 56-летнего экс-председателя сельсовета виновным в изнасиловании школьницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика