Министерство образования vs авторы петиции в защиту учителя. Дискуссия TUT

На излете первого месяца нового учебного года, накануне Дня учителя, после ряда резонансных изменений в учебном процессе в студии TUT.BY встретятся представители системы образования и их критики, чтобы обсудить нововведения и положение учителей.

Нужна ли защита учителю и из-за кого страдают педагоги, готовы ли они идти в ногу со временем и внедрять технологии даже в ежедневный школьный быт, что вызывает наибольшие трудности, как организовать работу, когда перед вами 30−35 учеников. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, и за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах, — эти и другие вопросы обсудим во время Дискуссии в студии TUT.BY.

К обсуждению приглашены:

— Ирина Братченя, учитель английского языка гимназии № 10 города Минска,

— Евгения Пастернак, писатель, активная мама двоих дочек, один из авторов петиции в защиту учителей,

— Ирина Каржова, начальник управления среднего общего образования Министерства образования,

— Андрей Жвалевский, писатель, соавтор петиции в защиту учителей.

Ведущий дискуссии — редактор TUT.BY Олег Ануфриенко.

Начало прямого эфира во вторник, 26 сентября в 16.00. Вопросы к участникам, ваши мнения о системе образования и проблемах в ней принимаются на форуме под этим анонсом или на почту air@tutby.com с пометкой «Дискуссия об образовании» в теме письма.