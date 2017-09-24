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Министерство образования vs авторы петиции в защиту учителя. Дискуссия TUT
25.09.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by
На излете первого месяца нового учебного года, накануне Дня учителя, после ряда резонансных изменений в учебном процессе в студии TUT.BY встретятся представители системы образования и их критики, чтобы обсудить нововведения и положение учителей.
Нужна ли защита учителю и из-за кого страдают педагоги, готовы ли они идти в ногу со временем и внедрять технологии даже в ежедневный школьный быт, что вызывает наибольшие трудности, как организовать работу, когда перед вами 30−35 учеников. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, и за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах, — эти и другие вопросы обсудим во время Дискуссии в студии TUT.BY.
К обсуждению приглашены:
Ведущий дискуссии — редактор TUT.BY Олег Ануфриенко.
Начало прямого эфира во вторник, 26 сентября в 16.00. Вопросы к участникам, ваши мнения о системе образования и проблемах в ней принимаются на форуме под этим анонсом или на почту
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На излете первого месяца нового учебного года, накануне Дня учителя, после ряда резонансных изменений в учебном процессе в студии TUT.BY встретятся представители...
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