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Суд признал 56-летнего экс-председателя сельсовета виновным в изнасиловании школьницы
25.09.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Суд Бобруйска и Бобруйского района приговорил бывшего председателя Вишневского сельсовета Николая Р. к 15 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: «Развратные действия», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщили в суде.
56-летнего председателя сельсовета задержали 21 ноября 2016 года. Чиновнику предъявили обвинение в половом сношении и действиях сексуального характера с малолетней жительницей деревни Стасевка. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что 14-летняя школьница является носителем ВИЧ-инфекции.
Школьница забеременела. Мать настояла на аборте. Анализы, которые сдала ее дочь перед искусственным прерыванием беременности, показали, что девочка является носителем ВИЧ-инфекции.
Когда начали выяснять, от кого она могла заразиться, школьница рассказала об интимных отношениях с 56-летним председателем сельсовета и бывшим учителем. По словам матери, парни, с которыми встречалась ее дочь, сдали анализы, которые оказались отрицательными на ВИЧ.
Накануне ареста обвиняемый написал заявление на увольнение по собственному желанию с должности председателя сельского исполкома, его также лишили депутатского мандата.
Школьница, у которой обнаружена ВИЧ-инфекция,
Судебный процесс
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Равенкова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса.
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