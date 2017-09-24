В Instagram Кадырова из Минска фотографий пока нет

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чечни и популярный Instagram-блогер Рамзан Кадыров за день пребывания в Минске не опубликовал ни одного фотоснимка — на это обратили внимание подписчики госдеятеля.

Глава Чечни прибыл в Минск с визитом в понедельник утром. За день Кадыров успел возложить венок к памятнику на Площади Победы, встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым.

Впрочем, за день Кадыров, известный своей любовью к активностям в социальных сетях, не запостил в свой инстаграм-аккаунт ни одного фото. Белорусская общественность ждет кадры из Минска и гадает, возможно, у гостя пока нет времени.

Глава Чечни является активным пользователем Instagram, на его профиль подписаны более трех миллионов человек. Кадыров регулярно обновляет персональную ленту фотографиями со встреч, мероприятий и спортивных событий. Часто делает он и прямые трансляции с разных событий, или рассказывает в них о своем отношении к актуальным вопросам.

Официальная делегация Чеченской Республики во главе с Кадыровым прибыла в Беларусь впервые. Целью визита стало обсуждение тем в сотрудничестве Беларуси и Северного Кавказа. Предполагается, что политик покинет Беларусь уже вечером в понедельник.