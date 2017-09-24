|
В Instagram Кадырова из Минска фотографий пока нет
25.09.2017 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чечни и популярный Instagram-блогер Рамзан Кадыров за день пребывания в Минске не опубликовал ни одного фотоснимка — на это обратили внимание подписчики госдеятеля.
Глава Чечни прибыл в Минск с визитом в понедельник утром. За день Кадыров успел возложить венок к памятнику на Площади Победы, встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым.
Впрочем, за день Кадыров, известный своей любовью к активностям в социальных сетях, не запостил в свой инстаграм-аккаунт ни одного фото. Белорусская общественность ждет кадры из Минска и гадает, возможно, у гостя пока нет времени.
Глава Чечни является активным пользователем Instagram, на его профиль подписаны более трех миллионов человек. Кадыров регулярно обновляет персональную ленту фотографиями со встреч, мероприятий и спортивных событий. Часто делает он и прямые трансляции с разных событий, или рассказывает в них о своем отношении к актуальным вопросам.
Официальная делегация Чеченской Республики во главе с Кадыровым прибыла в Беларусь впервые. Целью визита стало обсуждение тем в сотрудничестве Беларуси и Северного Кавказа. Предполагается, что политик покинет Беларусь уже вечером в понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью СМИ Кадыров рассказал, что очень уважает Лукашенко, и оценил порядок в государстве.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии