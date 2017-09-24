ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФПБ предлагает закрепить законом обязанность продлевать контракты добросовестным работникам

25.09.2017 18:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателей продлевать контракты с добросовестными работниками или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех дополнительных социальных гарантий, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"По контрактной системе мы сегодня говорим о том, что если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контакт на максимальный срок", - сказал Михаил Орда.

По его словам, сегодня есть проблема, когда при оптимизации или реструктуризации на предприятии работнику просто не продлевают контракт. В то же время существует отработанный механизм - сокращение. Эта система прежде всего дает возможность и время перетрудоустроиться, человеку выплачивается пособие, благодаря чему он может быть платежеспособным. Сегодня в отношении тех, кто работает по контракту, требуются дополнительные меры законодательной защиты. "С добросовестными работниками контракт должен продлеваться", - отметил Михаил Орда.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателей продлевать контракты с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Instagram Кадырова из Минска фотографий пока нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика