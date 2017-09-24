ФПБ предлагает закрепить законом обязанность продлевать контракты добросовестным работникам

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателей продлевать контракты с добросовестными работниками или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех дополнительных социальных гарантий, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"По контрактной системе мы сегодня говорим о том, что если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контакт на максимальный срок", - сказал Михаил Орда.

По его словам, сегодня есть проблема, когда при оптимизации или реструктуризации на предприятии работнику просто не продлевают контракт. В то же время существует отработанный механизм - сокращение. Эта система прежде всего дает возможность и время перетрудоустроиться, человеку выплачивается пособие, благодаря чему он может быть платежеспособным. Сегодня в отношении тех, кто работает по контракту, требуются дополнительные меры законодательной защиты. "С добросовестными работниками контракт должен продлеваться", - отметил Михаил Орда.

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