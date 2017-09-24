Действительно ли Мингорисполком запретил Красному костелу звонить в колокола

На выходных христианский портал Krynica.info написал, что Красному костелу на Площади Независимости Мингорисполком запретил звонить в колокола, потому что звон мешает местным жителям. Мы попробовали разобраться, что произошло.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О запрете на колокольный звон 24 сентября рассказал настоятель костела, ксендз-каноник Владислав Завальнюк.

«Говорят, что мешает местным жителям. Но на многих церквях и костелах в Минске есть колокола, и им звонить не запрещают. А костелу с более чем 100-летней историей запрещают», — цитирует его слова Krynica.info.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции Католических Епископов в Беларуси, ксендз-каноник Юрий Санько рассказал нам, что проблема все же немного раздута. Он сообщил, что недавно на пожертвования прихожан в костеле поставили новые колокола - электрические.

— Это не те колокола в привычном понимании, которые выливаются из бронзы. Это электрическое устройство с динамиками. Они отбивали каждый час, служили как куранты. Это искусственные электронные звоны. Никто не говорит о том, что нам их запретили. Это был не письменный запрет, а устная договоренность с горисполкомом. Я не был на этой встрече, поэтому всех деталей не расскажу.

Ксендз также добавил рассказал, что сейчас костел будут реставрировать.

— Никто не против колокольного звона, просто сейчас решаются вопросы по реконструкции и, после согласования и прохождения экспертиз, возможно, будут установлены настоящие звоны. У нас не назрело какого-то конфликта.

Получить оперативный комментарий в Мингорисполкоме по этому поводу не удалось.

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Действительно, как может помешать звон местным, сказать сложно. Более того, костел соседствует с административными зданиями. Рядом располагается УКС и Комитет архитектуры Мингорисполкома, Дом правительства, университет и гостиница. Поэтому о том, мешает ли звон спрашиваем у тех, кто рядом работает.

У костела читает растяжку пенсионер Вячеслав. Он говорит, что ходит тут часто с работы домой.

— Разве можно запретить звонить в колокола? Я не слышал, чтобы звонили громко. Здесь кратковременно — «бом-бом» и все. Я просто не придавал этому значения. Но здесь красота такая, как можно тут что-то запрещать.

Мимо костела идут на работу две Людмилы. Женщины говорят, что давно работают офисе здания гостиницы «Минск» и им вообще не мешает звон колоколов.

— Вы, может, перепутали с собором у Ратуши? Мы их часто слышим, а здесь ведь звонят редко, по праздникам. Мы счастливы, когда тут слышен колокольный звон. Это так приятно, так облагораживает пространство. Это так разбивает суету, которая есть вокруг нас. Не знаю, кому пришло в голову это запрещать!

По пути беседуем с мужчиной, который идет на работу в здание УКСа Мингорисполкома. «Звонят, в колокол, слышал. Но лично мне вообще не мешает, я даже не обращал на это внимания», — говорит прохожий.

Неподалеку стоят Анжела и Жанна. Женщины работают в ТЦ «Столица» говорят, что перезвон слышали часто.

— Чтобы прям навязчиво звонили — не было такого. Мы в этом вообще никакой проблемы не видим. А как в церквях каждые выходные звонят и около домов — и никто там не жалуется.