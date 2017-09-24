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Могилевчанина обвиняют в разжигании межнациональной вражды

25.09.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Расследование уголовного дела за разжигание межнациональной вражды в отношении 26-летнего могилевчанина завершено.

Молодой человек размещал на своей странице в социальной сети информацию, разжигающую национальную вражду к русским и евреям, уточнила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. В отношении него возбуждено и расследовано дело по ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как стало известно БелаПАН от родственников обвиняемого, с августа он находится под стражей, из его квартиры изъята оргтехника. Суд по данному делу, предположительно, начнется в октябре.

 
 
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На своей странице в соцсети молодой человек размещал информацию, разжигающую национальную вражду к русским и евреям.

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