Могилевчанина обвиняют в разжигании межнациональной вражды

Расследование уголовного дела за разжигание межнациональной вражды в отношении 26-летнего могилевчанина завершено.

Молодой человек размещал на своей странице в социальной сети информацию, разжигающую национальную вражду к русским и евреям, уточнила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. В отношении него возбуждено и расследовано дело по ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как стало известно БелаПАН от родственников обвиняемого, с августа он находится под стражей, из его квартиры изъята оргтехника. Суд по данному делу, предположительно, начнется в октябре.