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Минская милиция нашла компанию, которая которая поела в кафе на 550 рублей и сбежала не заплатив
25.09.2017 18:39 — Новости Общества | Tut.by
Столичная милиция разыскала компанию, которая наела в кафе на 550 рублей и
Напомним, на прошлой неделе мы писали о том, что милиция ищет четверых мужчин и женщину, которые в начале августа посидели в кафе «Время есть» на Матусевича на 550 рублей и ушли не заплатив. Их счет со своего кармана
Благодаря в том числе бдительности людей, которые звонили в милицию и сообщали информацию о разыскиваемых, всех пятерых установили.
После публикации в милицию также обратились еще двое пострадавших владельцев кафе в Минске. Как оказалось, во всех случаях злоумышленники действовали по схожей схеме: попросив официанта принести кофе, компания уходила из заведения не расплатившись. В кафе они всегда выбирали места на террасе.
Сейчас компания возместила владельцам кафе материальный ущерб. Проводятся дальнейшие разбирательства.
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Как оказалось, от этой компании пострадало не одно заведение.
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