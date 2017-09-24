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Минская милиция нашла компанию, которая которая поела в кафе на 550 рублей и сбежала не заплатив

25.09.2017 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная милиция разыскала компанию, которая наела в кафе на 550 рублей и ушла не заплатив. Как оказалось, это был не единичный случай. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, на прошлой неделе мы писали о том, что милиция ищет четверых мужчин и женщину, которые в начале августа посидели в кафе «Время есть» на Матусевича на 550 рублей и ушли не заплатив. Их счет со своего кармана оплатил официант.

Благодаря в том числе бдительности людей, которые звонили в милицию и сообщали информацию о разыскиваемых, всех пятерых установили.

После публикации в милицию также обратились еще двое пострадавших владельцев кафе в Минске. Как оказалось, во всех случаях злоумышленники действовали по схожей схеме: попросив официанта принести кофе, компания уходила из заведения не расплатившись. В кафе они всегда выбирали места на террасе.

Сейчас компания возместила владельцам кафе материальный ущерб. Проводятся дальнейшие разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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