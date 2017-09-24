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"Мое молчание он воспринял как согласие". Бывший замминистра по ЧС о взятке в 5000 долларов
25.09.2017 18:53 — Новости Общества | Tut.by
В суде Заводского района Минска
Сегодня Дмитрий Бегун был готов говорить, свою речь он решил зачитать, а потом — ответить на вопросы. В начале бывший замминистра сразу же отметил, что не согласен с указанной в деле формулировкой своих полномочий.
— Не указано, какими служебными полномочиями я воспользовался в отношении Александра Грица, — отметил он.
По информации, которую ранее озвучил прокурор Вадим Кисель, следствием установлено несколько эпизодов, когда замминистра получал взятки от бизнесмена. В своем выступлении Дмитрий Бегун подробно остановился на каждом из этих случаев. При этом указал, что Гриц его оговаривает, а деньги предприниматель передавал ему лишь однажды.
Так, например, Александр Гриц рассказывал, что в 2012-м его фирма выиграла тендер на проведение работ, который заказывало Минское городское управление МЧС. После чего Дмитрий Бегун — на тот момент начальник управления — пригласил его к себе. Здесь же, сообщал Гриц, они «обсудили» и цену совместной работы: предприниматель написал на листочке 3% от всех сделок и передал Бегуну. По словам прокурора эта сумма составила 90 миллионов неденоминированных рублей.
Объясняя этот факт, Дмитрий Бегун отметил, что объект, о котором шла речь, «был стратегически важен», поэтому он и встретился с предпринимателем.
— С Грицем я впервые встретился, когда подписал договор со стороны Минского городского управления. Документ был подготовлен и выверен всеми работниками «тыла», — пояснил Дмитрий Бегун. — Грица пригласили в учреждение, чтобы он подписал договор как представитель подрядной организации. […]. Мы обсудили сроки выполнения работ. […] Я ему показал эскизный проект. На этом наша встреча закончилась.
По словам обвиняемого, никакой бумажки с надписью «3%» он бизнесмену не передавал. При это Дмитрий Бегун обратил внимание суда на непоследовательность Грица в данной ситуации.
— Изначально три процента это было 75 миллионов, но к моменту допроса, стало уже 90 миллионов, — отметил обвиняемый. — После того, как пообщался со следователем. Взяли общую сумму финансирования и из нее вывели цифру.
Дмитрий Бегун также подчеркнул, что бизнесмен не может назвать, когда и при каких обстоятельствах передавал ему деньги.
— Это явно указывает на неправдивость его показаний, — отмечает бывший замминистра.
Бывший чиновник сообщил, что не вмешивался в вопросы оплаты строительных работ.
— Я никак не мог повлиять на своевременность оплаты, — указал он. — Это обязательство сторон по договору.
«Никаких указаний на то, выдавать или не выдавать заключения, я не давал»
В своей речи Дмитрий Бегун признал: получил от Грица 5000 долларов. По словам бизнесмена, за эти деньги чиновник обещал ему
— 25 декабря ко мне приехал Гриц с вопросом, что делать? С его слов мне стало понятно, что он представил проект для проверки […], однако инспектор выявил ряд нарушений. Я подсказал ему отозвать заявление и устранить замечания. Он так и сделал.
По словам бывшего замминистра, во время Рождественского турнира он встретился с Юрием Богданчиком, начальником Заводского РОЧС. Тогда же и спросил, что это за СТО и какие есть замечания. Богданчик ответил, что узнает подробнее и расскажет. На следующей встрече чиновник сообщил Дмитрию Бегуну, что работа на объекте ведется в плановом порядке.
— Никаких указаний на то, выдавать или не выдавать заключения, я ему не давал, — подчеркнул Дмитрий Бегун. — Я от него получил информацию, не более того.
По словам бывшего замминистра, затем с Александром Грицем они встретились 30 января.
— Гриц приехал возбужденный, будто куда-то спешил, — продолжил обвиняемый. — Он сказал, что заказчик подал заявление на выдачу заключения в Минское городское МЧС, сказал, что на этом можно заработать. Именно тогда прозвучала цифра 5000 долларов. Цифра прозвучала, я никак на это не отреагировал. Я так понимаю, мое молчание Гриц воспринял как согласие с предложением. Я понимал, что это не моя компетенция и сделать ничего не могу. При этом помнил про разговор с Богданчиком, который сообщил, что выдаст заключение и для этого ничего делать не нужно. Я принял данное предложение. Однако помнил, что ничего для этого делать не буду.
По словам Бегуна, заключение было выдано в тот же день. Однако он об этом не знал.
— Мое отношение к тому, что случилось, исключительно отрицательное, — закончил свою речь бывший замминистра. — Вину в том, что получил от Грица денежные средства в размере 5000 долларов, признаю в полном объеме.
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