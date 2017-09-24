В суде Заводского района Минска продолжают разбирать дело бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бегуна. В клетке рядом с ним бизнесмен Александр Гриц. Брать взятки, сообщил прокурор, чиновник стал с января 2013. По данным обвинения, за несколько лет Дмитрий Бегун получил от предпринимателя 105 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных рублей и 5 тысяч долларов. На первом заседании Дмитрий Бегун сказал, что не совсем ознакомился с делом и выскажет свое отношение позже.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, фигуранты дела были взяты под стражу 19 марта. О том, что Дмитрий Бегун задержан, рассказал президент. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете. — Взятку брал. На месте взяли всех . Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, — рассказал Александр Лукашенко в марте 2017 года во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан». — Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время. (…) Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает? Бывшего чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки». Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За решеткой вместе с Бегуном оказался и бизнесмен, бывший директор строительной фирмы ООО «РМ Грифреставрация» Алерксандр Гриц. Он, по данным обвинения, дал Бегуну взятку за ввод в строй объекта с нарушением требований пожарной безопасности. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК «Дача взятки». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сегодня Дмитрий Бегун был готов говорить, свою речь он решил зачитать, а потом — ответить на вопросы. В начале бывший замминистра сразу же отметил, что не согласен с указанной в деле формулировкой своих полномочий.

— Не указано, какими служебными полномочиями я воспользовался в отношении Александра Грица, — отметил он.

По информации, которую ранее озвучил прокурор Вадим Кисель, следствием установлено несколько эпизодов, когда замминистра получал взятки от бизнесмена. В своем выступлении Дмитрий Бегун подробно остановился на каждом из этих случаев. При этом указал, что Гриц его оговаривает, а деньги предприниматель передавал ему лишь однажды.

Так, например, Александр Гриц рассказывал, что в 2012-м его фирма выиграла тендер на проведение работ, который заказывало Минское городское управление МЧС. После чего Дмитрий Бегун — на тот момент начальник управления — пригласил его к себе. Здесь же, сообщал Гриц, они «обсудили» и цену совместной работы: предприниматель написал на листочке 3% от всех сделок и передал Бегуну. По словам прокурора эта сумма составила 90 миллионов неденоминированных рублей.

Объясняя этот факт, Дмитрий Бегун отметил, что объект, о котором шла речь, «был стратегически важен», поэтому он и встретился с предпринимателем.

— С Грицем я впервые встретился, когда подписал договор со стороны Минского городского управления. Документ был подготовлен и выверен всеми работниками «тыла», — пояснил Дмитрий Бегун. — Грица пригласили в учреждение, чтобы он подписал договор как представитель подрядной организации. […]. Мы обсудили сроки выполнения работ. […] Я ему показал эскизный проект. На этом наша встреча закончилась.

По словам обвиняемого, никакой бумажки с надписью «3%» он бизнесмену не передавал. При это Дмитрий Бегун обратил внимание суда на непоследовательность Грица в данной ситуации.

— Изначально три процента это было 75 миллионов, но к моменту допроса, стало уже 90 миллионов, — отметил обвиняемый. — После того, как пообщался со следователем. Взяли общую сумму финансирования и из нее вывели цифру.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрий Бегун также подчеркнул, что бизнесмен не может назвать, когда и при каких обстоятельствах передавал ему деньги.

— Это явно указывает на неправдивость его показаний, — отмечает бывший замминистра.

Бывший чиновник сообщил, что не вмешивался в вопросы оплаты строительных работ.

— Я никак не мог повлиять на своевременность оплаты, — указал он. — Это обязательство сторон по договору.

«Никаких указаний на то, выдавать или не выдавать заключения, я не давал»

В своей речи Дмитрий Бегун признал: получил от Грица 5000 долларов. По словам бизнесмена, за эти деньги чиновник обещал ему решить проблемы с вводом в эксплуатацию здания СТО.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— 25 декабря ко мне приехал Гриц с вопросом, что делать? С его слов мне стало понятно, что он представил проект для проверки […], однако инспектор выявил ряд нарушений. Я подсказал ему отозвать заявление и устранить замечания. Он так и сделал.

По словам бывшего замминистра, во время Рождественского турнира он встретился с Юрием Богданчиком, начальником Заводского РОЧС. Тогда же и спросил, что это за СТО и какие есть замечания. Богданчик ответил, что узнает подробнее и расскажет. На следующей встрече чиновник сообщил Дмитрию Бегуну, что работа на объекте ведется в плановом порядке.

— Никаких указаний на то, выдавать или не выдавать заключения, я ему не давал, — подчеркнул Дмитрий Бегун. — Я от него получил информацию, не более того.

По словам бывшего замминистра, затем с Александром Грицем они встретились 30 января.

— Гриц приехал возбужденный, будто куда-то спешил, — продолжил обвиняемый. — Он сказал, что заказчик подал заявление на выдачу заключения в Минское городское МЧС, сказал, что на этом можно заработать. Именно тогда прозвучала цифра 5000 долларов. Цифра прозвучала, я никак на это не отреагировал. Я так понимаю, мое молчание Гриц воспринял как согласие с предложением. Я понимал, что это не моя компетенция и сделать ничего не могу. При этом помнил про разговор с Богданчиком, который сообщил, что выдаст заключение и для этого ничего делать не нужно. Я принял данное предложение. Однако помнил, что ничего для этого делать не буду.

По словам Бегуна, заключение было выдано в тот же день. Однако он об этом не знал.

— Мое отношение к тому, что случилось, исключительно отрицательное, — закончил свою речь бывший замминистра. — Вину в том, что получил от Грица денежные средства в размере 5000 долларов, признаю в полном объеме.