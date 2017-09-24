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В погранзоне мужчина использовал квадрокоптер без уведомления пограничников. Ему грозит штраф

25.09.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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24 сентября сморгонские пограничники в погранзоне около границы с Литвой задержали двух жителей Островца. Молодые люди использовали квадрокоптер для съемки ролика для продажи автомобиля. Однако они не уведомили сотрудников пограничной службы о своих действиях, сообщается на сайте Госпогранкомитета.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В отношении одного из мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима, ему выписана повестка. Квадрокоптер изъят до окончания разбирательства.

Использование квадрокоптера в погранзоне без уведомления пограничников является нарушением законодательства.

Необходимо сообщить пограничникам о начале и окончании использования (содержания) в пограничной зоне летательных аппаратов массой более 1 килограмма. В пределах пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.

Нарушение погранрежима влечет предупреждение с депортацией или без нее или штраф до пятидесяти базовых величин.

Это не первый подобный случай за последнее время . 11 сентября житель Вороновского района снимал с квадрокоптера свой дом в погранзоне, ему также грозит штраф. 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Польшей. Тогда с владельцем квадрокоптер провели профилактическую беседу.

 
 
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Молодые люди использовали квадрокоптер для съемки ролика для продажи автомобиля. Однако же они не уведомили сотрудников пограничной службы о своих действиях.

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