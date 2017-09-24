|
В погранзоне мужчина использовал квадрокоптер без уведомления пограничников. Ему грозит штраф
25.09.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by
24 сентября сморгонские пограничники в погранзоне около границы с Литвой задержали двух жителей Островца. Молодые люди использовали квадрокоптер для съемки ролика для продажи автомобиля. Однако они не уведомили сотрудников пограничной службы о своих действиях,
В отношении одного из мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима, ему выписана повестка. Квадрокоптер изъят до окончания разбирательства.
Использование квадрокоптера в погранзоне без уведомления пограничников является нарушением законодательства.
Необходимо сообщить пограничникам о начале и окончании использования (содержания) в пограничной зоне летательных аппаратов массой более 1 килограмма. В пределах пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.
Нарушение погранрежима влечет предупреждение с депортацией или без нее или штраф до пятидесяти базовых величин.
Это не первый подобный случай за последнее время . 11 сентября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди использовали квадрокоптер для съемки ролика для продажи автомобиля. Однако же они не уведомили сотрудников пограничной службы о своих действиях.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии