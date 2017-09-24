В погранзоне мужчина использовал квадрокоптер без уведомления пограничников. Ему грозит штраф

24 сентября сморгонские пограничники в погранзоне около границы с Литвой задержали двух жителей Островца. Молодые люди использовали квадрокоптер для съемки ролика для продажи автомобиля. Однако они не уведомили сотрудников пограничной службы о своих действиях, сообщается на сайте Госпогранкомитета.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В отношении одного из мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима, ему выписана повестка. Квадрокоптер изъят до окончания разбирательства.

Использование квадрокоптера в погранзоне без уведомления пограничников является нарушением законодательства.

Необходимо сообщить пограничникам о начале и окончании использования (содержания) в пограничной зоне летательных аппаратов массой более 1 килограмма. В пределах пограничной полосы использование авиамоделей запрещено.

Нарушение погранрежима влечет предупреждение с депортацией или без нее или штраф до пятидесяти базовых величин.

Это не первый подобный случай за последнее время . 11 сентября житель Вороновского района снимал с квадрокоптера свой дом в погранзоне, ему также грозит штраф. 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Польшей . Тогда с владельцем квадрокоптер провели профилактическую беседу.