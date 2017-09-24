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Российский мультик "Три кота" покажут в 143 странах

25.09.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен – Sputnik. Популярный детский мультсериал "Три кота" будет показан в 143 странах, сообщили в понедельник в пресс-службе компании "СТС Медиа".

Первый сезон "Трех котов" состоит из 52 серий. Героями мультика являются котята Компот, Коржик и Карамелька, которые ежедневно решают разные проблемы.

"Сериал "Три кота", принадлежащий "СТС Медиа", продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди государств, где покажут мультфильм, – Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Греция, а также страны СНГ.

Показ сериала начнется уже в сентябре, предполагается, что его зрителями будут более 100 миллионов человек. В английской версии "Три кота" называется Kid-e-Сats, а имена героев перевели как  лиц перевели как Pudding, Cookie и Сandy.

 
Теги: Минск
 
 
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В английской версии "Три кота" называется Kid-e-Сats, а имена героев перевели как лиц перевели как Pudding, Cookie и Сandy.

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