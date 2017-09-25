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Разыскиваются возможные жертвы насильника из Березовского района

25.09.2017 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители разыскивают возможных жертв противоправной деятельности насильника из Березовского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Неработающий житель агрогородка Первомайская 1976 года рождения был задержан этим летом. Мужчина подозревается в том, что с 2013 года по июнь 2017-го, находясь в различных местах агрогородка Нарутовичи, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы местной школы 2003 года рождения.


Фото: БЕЛТА

В отношении подозреваемого 11 июля УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Управление внутренних дел во взаимодействии со следственным управлением разыскивает возможных жертв, а также свидетелей и очевидцев противоправной деятельности мужчины за период с 1994 года по настоящее время. Правоохранители просят откликнуться граждан, располагающих какой-либо информацией, по телефонам: 8(0162) 27-37-84, 8(033) 304-89-76, 8(029) 729-39-49. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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