Белорусские спасатели приехали на учения НАТО по ликвидации последствий катастроф

25 сентября в боснийском городе Тузла открылись учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В международном спасательном форуме участвуют представители республиканского отряда особого назначения МЧС Беларуси.





Учения в Боснии и Герцеговине проходят с 25 по 29 сентября. Их цель — отработать взаимодействие и координацию спасательных отрядов нескольких стран по ликвидации последствий катастроф. В общей сложности в форуме принимают участие 1200 человек из Боснии и 34 стран-членов и партнеров НАТО.

В течение пяти дней международные команды спасателей будут отрабатывать совместные операции на воде, поисково-спасательные мероприятия в городских условиях, ликвидацию последствий техногенных катастроф и сотрудничество парамедиков.



Учебная демонстрация совместной работы спасателей и медиков во время ДТП. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Подобные учения сохраняют жизни людей и улучшают международное сотрудничество», — отметил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Сорин Дукару во время церемонии открытия.



Спасатели республиканского отряда особого назначения МЧС Беларуси

Беларусь на учениях представляет республиканский отряд особого назначения МЧС. В Тузлу белорусские спасатели приехали из Молдовы, где участвовали в похожих учениях, организованных при поддержке Европейского союза. От нашей страны в Боснию и Герцеговину прибыло 7 единиц техники, в том числе два мотоцикла, сообщил TUT.BY первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения Руслан Гавдурович.



Учебная демонстрация совместной работы спасателей и медиков во время ДТП. Пострадавшего госпитализируют на медицинском вертолете

Босния была выбрана страной — хозяйкой форума не случайно. В 2014 году Балканы переживали сильнейшее за последние 120 лет наводнение . Для ликвидации последствий страна обратилась за помощью в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. В ответ на запрос в регион прибыли специалисты из 40 стран и нескольких международных организаций. Белорусские спасатели также откликнулись на зов и помогали коллегам в Сербии.

Учения в Боснии проводятся под эгидой Министерства безопасности Боснии и Герцеговины, совместно с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО.