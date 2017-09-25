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Белорусские спасатели приехали на учения НАТО по ликвидации последствий катастроф
25.09.2017 23:06 — Новости Общества | Tut.by
25 сентября в боснийском городе Тузла открылись учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В международном спасательном форуме участвуют представители республиканского отряда особого назначения МЧС Беларуси.
Учения в Боснии и Герцеговине проходят с 25 по 29 сентября. Их цель — отработать взаимодействие и координацию спасательных отрядов нескольких стран по ликвидации последствий катастроф. В общей сложности в форуме принимают участие 1200 человек из Боснии и 34 стран-членов и партнеров НАТО.
В течение пяти дней международные команды спасателей будут отрабатывать совместные операции на воде, поисково-спасательные мероприятия в городских условиях, ликвидацию последствий техногенных катастроф и сотрудничество парамедиков.
«Подобные учения сохраняют жизни людей и улучшают международное сотрудничество», — отметил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Сорин Дукару во время церемонии открытия.
Беларусь на учениях представляет республиканский отряд особого назначения МЧС. В Тузлу белорусские спасатели приехали из Молдовы, где участвовали в похожих учениях, организованных при поддержке Европейского союза. От нашей страны в Боснию и Герцеговину прибыло 7 единиц техники, в том числе два мотоцикла, сообщил TUT.BY первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения Руслан Гавдурович.
Босния была выбрана страной — хозяйкой форума не случайно. В 2014 году Балканы переживали
Учения в Боснии проводятся под эгидой Министерства безопасности Боснии и Герцеговины, совместно с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО.
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В общей сложности в форуме принимают участие 1200 человек из Боснии и 34 стран-членов и партнеров НАТО.
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