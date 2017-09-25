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"Половину из них разыскивают более 10 суток". В Беларуси ищут 17 заблудившихся в лесу человек
25.09.2017 22:51 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси ищут 17 человек, заблудившихся в лесу, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Георгий Евчар.
— Сегодня милиция разыскивает 17 человек, и половина из них разыскивается более 10 суток. Как показывает практика и как говорят оперативники, шансов найти этих людей живыми становится с каждым днем меньше, но будем надеяться только на лучшее, — заявил Георгий Евчар.
Официальный представитель МВД рассказал, что с начала года поступило около 300 сообщений о пропаже грибников и ягодников.
— При этом 70% сообщений пришлось на сентябрь. Больше всего людей потерялись в лесах Витебской, Гродненской и Минской областей. Подавляющее большинство заблудившихся в лесу — это люди преклонного возраста, около 70−80 лет. Самой старшей была женщина 1926 года рождения в Бобруйском районе, — пояснил он.
Напомним, в Беловежской пуще десятый день продолжаются
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В МВД рассказали, что с начала года поступило около 300 сообщений о пропаже грибников и ягодников.
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