В Беларуси ищут 17 человек, заблудившихся в лесу, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Георгий Евчар.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Сегодня милиция разыскивает 17 человек, и половина из них разыскивается более 10 суток. Как показывает практика и как говорят оперативники, шансов найти этих людей живыми становится с каждым днем меньше, но будем надеяться только на лучшее, — заявил Георгий Евчар.

Официальный представитель МВД рассказал, что с начала года поступило около 300 сообщений о пропаже грибников и ягодников.

— При этом 70% сообщений пришлось на сентябрь. Больше всего людей потерялись в лесах Витебской, Гродненской и Минской областей. Подавляющее большинство заблудившихся в лесу — это люди преклонного возраста, около 70−80 лет. Самой старшей была женщина 1926 года рождения в Бобруйском районе, — пояснил он.

Напомним, в Беловежской пуще десятый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка , который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются в штабе, — мальчик заблудился в лесу. Сегодня ребенка искали около 500 человек, в выходные — около двух тысяч. Это самая масштабная поисковая операция в стране.

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