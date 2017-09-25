Георгий Евчар. Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ищут 17 человек, заблудившихся в лесу, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Георгий Евчар.

"Сегодня милиция разыскивает 17 человек, и половина из них разыскивается более 10 суток. Как показывает практика и как говорят оперативники, шансов найти этих людей живыми становится с каждым днем меньше, но будем надеяться только на лучшее", - заявил Георгий Евчар.

Официальный представитель МВД рассказал, что с начала года поступило около 300 сообщений о пропаже грибников и ягодников. "При этом 70% сообщений пришлось на сентябрь. Больше всего людей потерялись в лесах Витебской, Гродненской и Минской областей. Подавляющее большинство заблудившихся в лесу - это люди преклонного возраста, около 70-80 лет. Самой старшей была женщина 1926 года рождения в Бобруйском районе", - пояснил он.

Самым резонансным в Беларуси остается поиск 10-летнего Максима Мархалюка, жителя агрогородка Новый Двор Свислочского района. В Беловежской пуще продолжается поисковая операция. Около 500 сотрудников милиции в настоящий момент задействованы в поисках мальчика. Максим в субботу 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются.

"Мальчик пока не найден. Активно прорабатывается заболоченная местность. Кроме того, повторно обследуются уже ранее проверенные сухие участки леса. Приоритетной остается версия, что мальчик потерялся в лесу и находится именно там. Поэтому операция продолжается", - отметили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В поисках, помимо сотрудников органов внутренних дел, задействованы бойцы МЧС, солдаты, волонтеры поисково-спасательных отрядов, местное население.-0-