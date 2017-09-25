Учреждения образования Беларуси получат паспорта готовности к отопительному сезону до 1 октября

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования Беларуси должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 1 октября. Об этом сегодня шла речь на коллегии Министерства образования, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ведомства.

До 1 октября должно завершиться оформление паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и теплоисточников. "Этот вопрос находится на контроле в органах управления образованием и Министерстве образования, - подчеркнули в пресс-центре. - В августе-сентябре прошли выборочные проверки хода подготовки и готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года в учреждениях образования коммунальной собственности, в том числе по выполнению предписаний органов МЧС, касающихся готовности к работе электро- и теплоустановок".

По результатам проверок приняты меры по устранению выявленных недостатков. Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимний период 2017/2018 проводилась в пределах средств, выделенных на ремонт объектов учреждений образования. На эти цели было направлено Br88,4 млн.

В текущем году продолжена работа и по передаче на баланс ЖКХ отопительных котельных. "Надо, чтобы все учреждения образования были готовы к отопительному сезону. Особое внимание следует обратить на те, где до сих пор есть печное отопление. Необходимо продумать и решить вопрос с котельными, четко видеть позицию по каждой такой школе. Вопросы должны быть решены", - отметил во время коллегии министр образования Игорь Карпенко.

Проведенный министерством и органами управления образования анализ работы учреждений образования отрасли в прошедший отопительный период 2016/2017 года показал, что в целом было обеспечено надежное функционирование объектов образования в зимний период.-0-