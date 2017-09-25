Поиски Максима, визит Рамзана, новые бонстики и благодарность бабушки - все за вчера

Самое важное в эти дни — поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Увы, и в 10-й день масштабной поисково-спасательной операции новостей мало. Не отчаиваемся! МЧС, милиция и волонтеры продолжают искать, вся страна - надеяться. А пока мы поговорили с координатором лесного поиска отряда «Ангел», волонтеры которого ищут пропавшего мальчика. 24-летняя Кристина рассказала, как отряду удается координировать тысячи тех, кто хочет помочь. Кстати, сейчас в белорусских лесах ищут 17 заблудившихся грибников — и половину из них, увы, уже дольше 10 суток.
Кстати, о гостях. Так нам хорошо «зашли» безвизовые туристы, что чиновники задумались увеличить срок безвизового режима — и вот на сколько.
Вернемся к народу Беларуси. И вот нам радостная новость: семимильными шагами к заветным «попиццот» идем, товарищи — в Беларуси все растет и растет средняя зарплата. С надеждой смотрим в будущее!
А хоккеисты минского «Динамо» порадовали уже вчера — прям-таки на последней минуте вырвали победу у «Югры»! Так держать!
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Помните историю семьи, в которой после смерти дочери бабушка осталась одна с тремя внуками, младшие из которых — месячные двойняшки? Наши самые лучшие в мире неравнодушные читатели помогли семье. «Даже нет слов, как отблагодарить всех людей, которые нам помогли. Сказать спасибо — мало, стать на колени — тоже мало. Я не представляла, когда дочь умерла, что буду делать, с чего начинать, как подойти к маленьким деточкам», — со слезами говорит бабушка — и у нас тоже наворачиваются слезы. Кстати, проект по сбору пожертвований для семьи еще открыт — проходите по ссылке.
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