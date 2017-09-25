Поиски Максима, визит Рамзана, новые бонстики и благодарность бабушки - все за вчера

Доброе утро!

Еще пару дней будет тепло, а потом — типичная осень с ночными заморозками . Так что ловите момент!

ВАЖНОЕ

Самое важное в эти дни — поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Увы, и в 10-й день масштабной поисково-спасательной операции новостей мало. Не отчаиваемся! МЧС, милиция и волонтеры продолжают искать, вся страна - надеяться. А пока мы поговорили с координатором лесного поиска отряда «Ангел», волонтеры которого ищут пропавшего мальчика. 24-летняя Кристина рассказала, как отряду удается координировать тысячи тех, кто хочет помочь . Кстати, сейчас в белорусских лесах ищут 17 заблудившихся грибников — и половину из них, увы, уже дольше 10 суток.





К нам прие-е-е-хал, к нам прие-е-е-хал Рамзан Кадыров дорого-о-о-ой ( и вот что нам известно об этой неоднозначной политической фигуре )! Признался, что давно мечтал о личной встрече с главой Беларуси: «На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне… В республике как узнали, что я еду, все — молодые, старцы: «Батьке большой привет передайте!». Рамзан Ахматович передал — и позвал Александра Григорьевича в гости . А еще покатался на белорусском автобусе и спортивном грузовике МАЗ — очень ему понравилось .

Кстати, о гостях. Так нам хорошо «зашли» безвизовые туристы, что чиновники задумались увеличить срок безвизового режима — и вот на сколько .

Вернемся к народу Беларуси. И вот нам радостная новость: семимильными шагами к заветным «попиццот» идем , товарищи — в Беларуси все растет и растет средняя зарплата. С надеждой смотрим в будущее!

А хоккеисты минского «Динамо» порадовали уже вчера — прям-таки на последней минуте вырвали победу у «Югры»! Так держать!

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните историю семьи, в которой после смерти дочери бабушка осталась одна с тремя внуками, младшие из которых — месячные двойняшки? Наши самые лучшие в мире неравнодушные читатели помогли семье . «Даже нет слов, как отблагодарить всех людей, которые нам помогли. Сказать спасибо — мало, стать на колени — тоже мало. Я не представляла, когда дочь умерла, что буду делать, с чего начинать, как подойти к маленьким деточкам», — со слезами говорит бабушка — и у нас тоже наворачиваются слезы. Кстати, проект по сбору пожертвований для семьи еще открыт — проходите по ссылке .





Продолжаем рассказывать о нашем Большом путешествии по США . В этот раз побывали в единственном в мире депо канатных трамваев — там столько интересных историй ! Даже новенькую Lamborghini Марка Цукерберга за 400 тысяч долларов снес именно такой трамвайчик :) «Он так и не увидел свою новую машину — она не подлежала восстановлению».

Помните, к 1 октября тунеядцам белорусам обещан обновленный декрет № 3? Ждем с нетерпением! А пока документ еще не вышел из кабинетов чиновников, вспомнили, что с ним происходило за это время , и поговорили о непростом тунеядском будущем с экспертом.

А вас тоже всегда интересовало, как египтяне смогли построить пирамиду Хеопса? Ну ка-а-ак в то время это было возможно — без техники и технологий?! Наконец ученые, похоже, нашли ответ .

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Все новости понедельника, 25 сентября

Родители, осторожно! В Минске презентовали новых бонстиков: мы уже видели и теперь показываем вам . На этот раз герои более реалистичные и среди них есть даже национальный белорусский бонстик. Сил нам всем — и хорошего дня!

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