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Крупную партию контрабандного спирта из России задержали в Бобруйске

26.09.2017 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Крупную партию нелегального спирта изъяли в Бобруйске. Контрабанду вез 25-летний житель Кировского района. В фуре оказалось 4,8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости из России, сообщили в областном управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.


Фото: УДФР КГК по Могилевской области

Автомобиль MAN остановили на улице Орджоникидзе. В его кузове находились 10-литровые ПЭТ-канистры. Стоимость груза оценили в 24 тыс. рублей. Подтвердить легальность ввоза спиртосодержащей жидкости водитель не смог. У него не было сопроводительных документов, а груз не был маркирован белорусскими контрольными знаками.

— Продукция была доставлена в Бобруйск из Российской Федерации и предназначалась для дальнейшей нелегальной перепродажи через «торговые точки» в частном секторе, — уточнил заместитель начальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

Нелегальную жидкость изъяли. Водителю фуры грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин, или от 240 до 2 400 рублей, с конфискацией спиртосодержащей продукции. Мужчину уже штрафовали в 2017 году за нелегальную перевозку спирта и алкогольных изделий.

 
 
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Груз предназначался для продажи в частном секторе Бобруйска, считают в департаменте финансовых расследований.

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