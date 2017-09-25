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Шансы сенатора Маккейна на излечение от рака - всего 14%

26.09.2017 09:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Шансы американского политика Джона Маккейна на излечение от рака мозга крайне невелики, об этом сам сенатор рассказал в интервью телеканалу CBS.

Маккейн, известный в мире американский политик и экс-кандидат в президенты, перенес операцию по удалению опухоли мозга этим летом. Вскоре после хирургического вмешательства он уже выступал в сенате. Продолжает работу Маккейн и сейчас, хотя лечение еще идет.

Шансы сенатора Маккейна на излечение от рака - всего 14%
© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN
Джон Маккейн молится за моряков "Джона Маккейна"

Как рассказал политик тележурналистам, он проходит курс химиотерапии — процедуры выполняют ежедневно. Хотя лечением 80-летнего политика занимаются лучшие врачи, шансов на выздоровление у него не очень много.

"Прогноз очень, очень серьезный. Некоторые говорят, что 3% (шансов на выздоровление — Sputnik), а некоторые — 14%", — заявил Маккейн.

Сенатор от республиканцев Джон Маккейн является одним из самых влиятельных американских политиков. В конгрессе он работает с 1982 года, до этого много лет служил в морской авиации и прошел вьетнамскую войну. В 2008 году Маккейн соперничал с Обамой на выборах президента США, но проиграл.

Многие называют Маккейна самым видным из американских "ястребов" — сторонников резкой политики на международной арене и экспансии. Выступал сенатор за войну в Ираке, также он призывает усиливать санкции против России и иных государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики не дают известному республиканцу позитивных прогнозов на излечение, несмотря на то, что его здоровьем занимаются лучшие медики страны.

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