Экс-конгрессмен США приговорен за непристойную переписку со школьницей

Энтони Уинер, бывший член палаты представителей США и муж Хумы Абедин, ближайшей помощницы Хиллари Клинтон, приговорен к 21 месяцу тюрьмы за скабрезную переписку в социальных сетях с 15-летней школьницей.



Энтони Уинер. Фото: Reuters

53-летнему Уинеру грозило до 10 лет лишения свободы, но он существенно облегчил свою участь, заключив в мае признательную сделку с федеральной прокуратурой, которая в обмен на признание вины согласилась не требовать для него больше 27 месяцев лишения свободы.

Клинтон возлагала на Уинера часть вины за свое поражение на ноябрьских выборах. В своей последней книге «Что случилось» она клянет бывшего директора ФБР Джеймса Коми за то, что за 11 дней до выборов тот объявил о возобновлении следствия по делу о частном почтовом сервере, которым Клинтон пользовалась в бытность госсекретарем. Она отмечает, что после этого ее рейтинг резко упал, тогда как трамповский заметно поднялся.

Следствие, которое в конечном итоге не нашло причин для привлечения Клинтон к суду, возобновилось в конце октября, потому что ФБР обнаружило служебные электронные письма госдепа в ноутбуке Уинера, присланные для распечатки его женой Абедин.

Но изначально ФБР полезло в ноутбук Уинера в поисках улик по делу о его непристойной переписки в соцсетях с юной жительницей Северной Каролины. Прося суд назначить Уинеру наказание, не связанное с лишением свободы, его адвокат Арло Девлин-Браун упирал на то, что инициатором этой переписки была сама потерпевшая, и утверждал, что та нарочно подставила бывшего законодателя, дабы «собрать материал для книги».

По его словам, в прошлом году школьница продала историю своих электронных сношений с Уинером британскому таблоиду за 30 тысяч долларов.

Прокуроры признавали, что переписку действительно завязала потерпевшая, которая 23 января прошлого года связалась с бывшим конгрессменом в твиттере, но отмечали, что это не имеет значения, как не относятся к делу и возможные мотивы девушки.

Как писали суду на прошлой неделе прокуроры Аманда Креймер и Стефани Лейк, «на протяжении следующих нескольких часов Несовершеннолетняя Потерпевшая и Уинер обменялись серией сообщений, простиравшихся от обыденных до двусмысленных».

По словам прокуроров, девушка достаточно быстро сообщила Уинеру, что учится в школе. Их переписка переместилась в фейсбук, а потом — в Kik, Confide и Snapchat, в которых отправления стираются сразу после прочтения, и постепенно делалась все более непристойной. В конце Уинер прислал своей юной корреспондентке ссылку на порнографический сайт.

В марте прошлого года их почтовый роман практически сошел на нет.

Прогрессивный демократ Уинер, много лет представлявший в конгрессе часть Куинса и Бруклина, давно известен в США как серийный эксгибиционист, который любит отправлять женщинам изображения своего набухшего исподнего. Конгрессмен был объектом сальных острот и в связи с тем, что на сленге его фамилия означает детородный орган.

В первый раз Уинер попался на рассылке непристойных картинок в 2011 году, когда по ошибке нажал не ту клавишу и те ушли не по назначению.

Тогда он еще заседал в палате представителей, где, как многозначительно отметили сейчас прокуроры, был в 2007 году одним из ярых сторонников «Закона об избавлении интернета от половых хищников».

Закон обязывал лиц, изобличенных в половых преступлениях, регистрировать адреса своей электронной почты и аккаунты мгновенной переписки в «Национальном реестре половых нарушителей». Как заявлял тогда Уинер, «в наши дни интернет служит излюбленным полем для хищников».

Поначалу он отрицал, что исподнее на снимках принадлежит ему, и винил таинственных хакеров, которые залезли в его ноутбук. Сейчас он, возможно, винил бы русских, но тогда они еще не вошли в моду.

Потом он признался. Жена конгрессмена Хума, родившаяся в Америке, но выросшая в Саудовской Аравии, стоически показалась на пресс-конференции вместе с ним и на первый раз ему все простила, а два года спустя помогала ему баллотироваться в мэры Нью-Йорка — благо, у нее в городе были обширные связи.

Какое-то время Уинер даже опережал своих соперников, но потом снова попался на отправке женщине похабной фотографии и сошел с дистанции.

Хума простила его и во второй раз. Но на третий, когда он попался на обмене сальностями уже с несовершеннолетней, не выдержала и подала на развод.

Прокуроры упомянули судье об этих эпизодах, но оговорились, что до нынешней истории они не были уголовно наказуемы. Сейчас же Уинер перешел роковую черту и будет платить за это до конца своих дней.

После освобождения федералы будут держать его на коротком поводке. Отдел надзора, где ему надо будет отмечаться после выхода из тюрьмы, может запретить ему близко подходить к школам или водить школьный автобус, поскольку потерпевшей не было 18.

Исключение составит только школа его сынишки Джордана, где Уинер сможет посещать родительские собрания или спортивные состязания, чтобы за него болеть. Но и это — лишь с разрешения судьи или директора школы.

Ему могут не позволить вообще заходить в интернет или сильно ограничат доступ к сети. Сотрудники надзора будут без предупреждения наведываться к Уинеру и проверять его компьютер. Если его поймают на посещении непристойных сайтов, Уинера могут отправить обратно за решетку, где он, так скажем, не будет пользоваться уважением коллектива.

В таком режиме экс-конгрессмен будет жить лет 20, а то и до конца своих дней. Вскоре после приговора судья проведет отдельное слушание, на котором будет решать, насколько Уинер опасен и насколько склонен к рецидиву.

Применял ли он силу к своим жертвам? Много ли их было? Режим будет зависеть от того, в какую категорию извращенцев его зачислят. После каждой смены адреса Уинер будет обязан извещать о переезде регистратору половых преступников.

После этого полиция по его новому месту жительства может предупредить окрестное население и администрацию школьного округа, что у них появился сосед с подмоченной репутацией.

Свое последнее слово Уинер произносил в рыданиях. Он извинился за содеянное и добавил, что «очень долго был очень больным человеком».

«Совершенное мною преступление явилось крайней точкой. Сейчас я веду другую жизнь, которая лучше прежней», — заверил он.

Любопытно, что женщинами были не только оба прокурора Уинера, но и обе его судьи. Вину подсудимый признал в мае в зале судьи Лоретты Прески, а приговаривала его судья Дениз Коут.