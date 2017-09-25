В среду, 27 сентября в 11.30 в Гродненской области будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения. Так специалисты будут проверть ее техническую работоспособность и качество работы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Подобные мероприятия проводятся дважды в год, сообщается на официальном сайте УОМЧС по Гродненской области.





Звук, который издают системы оповещения, распространяется в радиусе 300−400 метров и является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. Он обозначает «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение.

Спасатели просят в среду при включении сирен жителей и гостей региона не поддаваться панике и с пониманием отнестись к проверке. Также оповещения будет проходить через каналы эфирного и кабельного телевидения, радиовещания.