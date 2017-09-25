Брал предоплату и исчезал. Следствие ищет пострадавших от действий предпринимателя из Новогрудка

Новогрудский районный отдел Следственного комитета устанавливает потерпевших в результате мошеннических действий индивидуального предпринимателя Сергея Казакевича. Молодой человек подозревается в совершении мошеннических действий.



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Как установили следователи, в период с апреля по август 2017 года Казакевич получил от двух жителей Новогрудка и жительницы Минска в качестве предоплаты за поставку строительных материалов в общей сложности около 2400 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Осознав, что индивидуальный предприниматель обманным путем завладел их деньгами, граждане обратились с заявлениями о совершении преступлений.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего следователи совместно с сотрудниками милиции установили еще нескольких лиц, которые аналогичным образом пострадали от действий Казакевича.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса РБ (Мошенничество).

Кроме того, установлено, что ранее судимый за уклонение от содержания сына предприниматель продолжил уклоняться от его дальнейшего содержания. Это дало основания для возбуждения в отношении Казакевича С.В. еще одного уголовного дела по ч. 3 ст. 174 Уголовного кодекса.

В целях обеспечения возмещения причиненного им ущерба на имущество индивидуального предпринимателя наложен арест.

Граждане, которые пострадали от преступных действий Казакевича С.В., могут обращаться по телефонам: (8−01597) 4−54−47 или 102.