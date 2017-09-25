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Следственный комитет возбудил уголовное дело по исчезновению мальчика в Беловежской пуще

26.09.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по исчезновению мальчика в Беловежской пуще, сообщает БЕЛТА.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, сегодня нет данных о том, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления.

Поиск Максима Мархалюка остается самым резонансным в Беларуси. В Беловежской пуще с 16 сентября идет поисковая операция.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе.

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