Следственный комитет возбудил уголовное дело по исчезновению мальчика в Беловежской пуще, сообщает БЕЛТА .





Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения десятилетнего Максима Мархалюка в Свислочском районе.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, сегодня нет данных о том, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления.

Поиск Максима Мархалюка остается самым резонансным в Беларуси. В Беловежской пуще с 16 сентября идет поисковая операция .