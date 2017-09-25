Автобус с паломниками врезался в грузовик на Кубани: 6 человек погибли

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Шесть человек погибли, 20 находятся в больнице с травмами различной степени тяжести в результате ночного столкновения, которое произошло на федеральной трассе "Дон" недалеко от Горячего Ключа в ночь на вторник.

Автобус с паломниками ехал из Абхазии в Нижний Новгород. На полной скорости автобус въехал в стоявший на обочине грузовик.

"С первых минут трагедии на месте работали 27 бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе две бригады из Республики Адыгея, — отметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов в интервью РИА Новости.

В результате столкновения 6 человек погибли на месте, 20 человек госпитализированы с места ДТП в больницы Горячего Ключа и Краснодара, 10 человек находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода, он уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.