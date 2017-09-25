Начальник отдела уголовного розыска предотвратил самоубийство в Минске

Утром 22 сентября в милицию позвонили граждане, которые, проходя мимо дома по улице Берута в Минске, увидели на крыше дома женщину, сидящую на парапете. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Прибывшие милиционеры начали переговоры. В скором времени на место прибыли сотрудники МЧС и начальник отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска майор милиции Алексей Машкин.

«Женщина разрешила подняться на крышу только Алексею Машкину, которому после непродолжительной беседы удалось выяснить, почему она решилась на столь отчаянный шаг — ее спровоцировал конфликт с мужем. Другого выхода из сложившейся ситуации она просто не видела», — рассказали в милиции.

Милиционеру все же удалось объяснить женщине, что этот необдуманный поступок не решит возникшей проблемы, а лишь оставит без мамы малолетнего сына.

В итоге женщина протянула руку милиционеру и с его помощью перелезла с парапета обратно на крышу. Затем за дело принялись сотрудники бригады скорой медицинской помощи.