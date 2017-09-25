В Пинске дикая лиса напала на кота и собаку, специалисты не исключают, что она больна бешенством

В Пинске дикая лиса загрызла кота и покусала бродячую собаку. Так как появление дикого животного в городской черте не характерно для здорового животного, существует вероятность, что лиса больна бешенством, сообщает Пинский горисполком.

Инцидент случился 25 сентября на одном из предприятий Пинска. По ул. Калиновского была обнаружена дикая лиса, которая загрызла бродячего кота и покусала бродячую собаку. До прибытия работников по отлову безнадзорных животных лиса сбежала.

Это уже второй случай появления дикого животного на территории города за месяц. Предыдущая лиса была выловлена 6 сентября в районе гаражного кооператива по улице Интернациональной.

Специалисты обращаются ко всем жителям, чьи домашние животные не привиты против бешенства, в срочном порядке сделать им прививку. К владельцам, не предоставившим животных для вакцинации, могут быть применены меры административной ответственности в рамках КоАП РБ, предусматривающие административное наказание в виде штрафа, напоминают власти города

Вакцинация проводится ежедневно с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 17.00.

Одновременно ветеринарная служба города убедительно просит не подходить к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться поймать их руками, не подпускать к ним детей.

При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюнотечение, нарушение координации движений), немедленно сообщать в ветеринарную службу по тел. 34−35−32.

В случае покуса животным, незамедлительно обращаться в медицинское учреждение по месту проживания, а животное предоставить в государственную ветеринарную службу.