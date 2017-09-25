Сергей Безруков, Владимир Стеклов, Роман Устюгов, Оксана Фандера — актеры, вместе с которыми в кино снимался молодечненский каскадер Андрей Осипович.



Андрей Осипович

Как правило, известные актеры — серьезные профессионалы своего дела. Вместе с тем, звезды кино — простые в общении и дружелюбные люди, которые запросто попьют чайку с дублерами и каскадерами. Однако все равно у них своя тусовка, и близко к ней других людей они не подпускают.

Об этом рассказал kraj.by кандидат в мастера спорта по дзюдо Андрей Осипович, молодечненец, который 12 лет, как он сам говорит, находится «возле кино» и «при кино». Андрей — каскадер на съемочной площадке.

Неудачный дебют: побежал спасать горящего товарища и запорол дубль

— Андрей, как становятся каскадерами?

— В 2005 году я работал охранником в магазине. Мой друг Дима Поздняк, с которым мы еще в советские времена занимались дзюдо у тренера Вячеслава Деревянко, предложил попробовать покаскадерить на «Беларусьфильме». А мне тогда 35 лет было. Думаю: куда там, старый уже. Но для успокоения своей и его совести согласился съездить на «Беларусьфильм». Долго ждал, пока попал на собеседование к Сергею Каторженко.

— А он кем работал на киностудии?

— Сергей Васильевич — актер, каскадер и постановщик трюков. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса за прыжок с высоты72 метра. Профессионал высочайшего класса, большой авторитет. Вообще на съемочной площадке каскадеры не должны слушать никого — ни режиссера, ни продюсера. Только постановщика трюков. Так вот мы побеседовали, и он говорит: как только будет новый проект, мы с тобой свяжемся. И через три или четыре дня мне позвонили.

— Это был твой дебют? Расскажи о нем.

— Да, дебют, который я запорол (улыбается). В Микашевичах снимали фильм «Майор Ветров» с Олегом Штефанко в главной роли. Кино про Чечню, бандитов, наркотики и спецназ. Там впервые я узнал, что каскадерство — это не только трюки. Это работа с лопатой и ломом. Каскадеры сами создают себе условия для работы. Вкапывают пневмопушку, например. Готовились взрывать машину. Подожгли. Смотрю — горит машина и человек вместе с ней. Ну, я взял огнетушитель и побежал спасать. Каторженко кричит: «Стой, куда?! Ну вот, дубль запорол». После этого случая я усвоил: нельзя никогда вмешиваться, пока постановщик не даст команду. В итоге дубль все равно отсняли, а меня сильно не ругали. Наоборот — зачислили в штат и начали вызывать на съемки.







Пока постановщик трюков не даст команду, никого спасать не надо

— Часто вызывали? Считал, сколько фильмов снято с твоим участием?

— В Беларуси очень много снимали с 2005 по 2014 годы. В основном — сериалы. Много работали россияне. Случалось, за день мы, каскадеры, участвовали в съемках на трех-четырех площадках. До обеда снимаешься в Минске, после обеда едешь в Гродно. В Москву ездили. Иногда это бывает быстро. Актер ведь лицом работает. По лицу его не бьют. Случается, просто продублируешь его, когда избивают героя, — и все, едешь на другую площадку. А сколько у меня всех фильмов? Не считал. Думаю, что больше 30.



Андрей Осипович на гриме

Безруков на съемках фильма «В июне 41-го» не пожалел собственные джинсы

— Есть съемки и актеры, которые особенно запомнились?

— Понравилось работать на съемках фильма «В июне 41-го». Там, где герой Безрукова бегает, убивает всех фашистов и спасает мир. Снимали под Смолевичами. Шутили: есть Голливуд, а у нас — Смолевуд. Безруков тогда впервые приехал сниматься в Беларусь. Мы, 10 каскадеров и Сергей, тренировались в минском бойцовском клубе. Безруков впечатлил. Это актер, который полностью отдается работе. Отрабатывали драки, он джинсы на себе порвал и даже внимания не обратил. Разное про него пишут в Интернете. Но я скажу так: никакой звездности мы у Сергея не заметили. Наоборот — это прекрасный человек. Что в жизни, что на съемочной площадке. Отлично подготовлен физически. Хотел сам исполнять все трюки в фильме. Его еле отговорили. Нашли дублера, гомельского каскадера Леню Котова. К сожалению, Лени уже нет в живых.



С Сергеем Безруковым на съемках фильма «В июне 41-го»





— Назовешь еще какие-то известные работы?

— Сериал «Месть» с Александром Носиком, «Чаклун и Румба» с Андреем Федорцовым, «Привет от Катюши» с Романом Устюговым, «Доброе сердце» с Маратом Башаровым, «Отдел СССР» с Алексеем Макаровым, «Снайпер» с Дмитрием Певцовым. «Любовь под прикрытием» с Денисом Никифоровым и Павлом Деревянко. С Владимиром Стекловым снимался в сериале «Огненный крест» про золото Наполеона. В иностранных проектах — «Связь времен» на азербайджанском языке. «Пес рыжий» — американский фильм, который в США получил премию, режиссер потом в соцсетях нас, каскадеров, благодарил. Да все не упомнишь.



С Александром Носиком



С Маратом Башаровым



С Романом Устюговым



С Оксаной Фандерой

Выбили зуб или сломали нос — не беда. Главное, чтобы тебя вовремя потушили

— Андрей, какие трюки для каскадера самые опасные? Случались ли у тебя травмы?

— Все трюки опасные. Главное в нашей работе — это постоянные тренировки и абсолютное соблюдение техники безопасности. Очень внимательным нужно быть при падении с высоты и при работе с огнем. Травмы случаются всегда. Разное бывало. И по лицу били, и табуреткой по голове получал. А вообще, если тебе сломали нос или выбили зуб, — это в порядке вещей. Опасно 100-процентное горение. При исполнении этого трюка наступает момент, когда от каскадера уже ничего не зависит. И тут главное, чтобы тебя вовремя успели потушить. Впрочем, серьезных травм у меня в моей работе не было.

— Вспомни самый экстремальный или самый забавный случай на площадке.

— Снимали военный фильм. Крайний дубль в этот день. Нужно было, чтобы он обязательно получился. Мы с моим напарником — два фашиста, которые едут на мотоцикле. По сюжету мотоцикл переворачивается. Мы все подготовили, позаботились о безопасности. Перевернуться должны при торможении. Несемся на этом мотоцикле, и вдруг я понимаю, что тормоза не работают. Ору тем, кто перед нами, чтобы разбегались, а они не слышат. Как-то умудрился вывернуть, напарник отскочил, мотоцикл заваливается. Я понимаю, что прямо на меня. Слышу крик Каторженко: «Е-мое! Опять больница!» Но все обошлось в итоге. Когда услышал аплодисменты, понял, что дубль удался.



Роль — фашист на мотоцикле

«С моим лицом хорошо играть бандитов, злодеев и фашистов»

— Какие отношения на площадке у актеров и каскадеров?

— Я уже говорил, что актер играет лицом. А мы, каскадеры, — бойцы невидимого фронта. Оператор снимает наши ноги, спину, бороду, если загримирован. У нас с актерами разная задача. Но, как правило, актеры прислушиваются к мнению каскадера. Тому же Безрукову, если предлагали какой-то ход или прием, он всегда соглашался обсудить это предложение. На съемках «Любви под прикрытием» я не успел голову убрать от удара Никифорова, он говорит: прости, брат. В перерывах между съемками попить вместе чаю и пообщаться — это нормально. Но все равно звезды кино — это своя, отдельная каста, и определенная дистанция всегда чувствуется.

— А тебе не предлагали сыграть как актеру?

— Каскадеры иногда играют эпизоды со словами. Но этому нужно учиться. С моим лицом, конечно, лучше всего играть бандитов, злодеев или фашистов. Поэтому, когда на кастинге спрашивают, смогу ли я сыграть со словами, я отвечаю: не только с русскими, но и с немецкими. А если серьезно, смогу, конечно, но нужно готовиться. Работа актера гораздо сложнее, чем она может показаться обычному зрителю.



Андрей считает, что бандиты и фашисты у него получаются лучше всего





— Страшно когда-нибудь было?

— Было и страшно. Но страшно бывает не от того, что боишься какого-то трюка, а от того, что он у тебя может не получиться, ты можешь облажаться. Когда трюк у тебя получился, ты слышишь аплодисменты всех участников съемок. Это здорово. Когда нет — это тоже видят и знают все. И ощущения, поверь, далеко не самые приятные.

— Андрей, как родные относятся к этой твоей работе? Жена спокойно отпускает на съемки?

— Жена Татьяна отпускает, хотя волнуется, конечно. Дочери Вите 25 лет. В этом году замуж вышла. Она особенно не задается перед друзьями, что папа — каскадер. Скоро внуки пойдут. Вот вырастут, и им, наверное, интересно будет посмотреть фотографии деда со звездами кино.

Каскадерство затягивает

— Поговорим о зарплате каскадера?

— А давай не будем. Скажу, что платят примерно как на нормальном заводе. Но дело-то в том, что деньги — не главное. Мы как-то приезжали в Брест, так местные ребята просились к нам в группу без всякой зарплаты. Разрешили бы им посниматься со звездами кино — и никаких денег не надо. Каскадерство — штука очень интересная и оно действительно затягивает. Всегда сидишь и ждешь, чтобы тебе позвонили и вызвали на съемки. В этом году были предложения, но из-за семейных обстоятельств я пока нигде не поучаствовал. Тем не менее все равно сижу и жду звонка со съемочной площадки.