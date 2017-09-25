|
Под Светлогорском в лесу искали женщину-грибника, которая к тому времени спокойно вернулась домой
26.09.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Две женщины вышли на станции Плудим Светлогорского района и отправились в лес за грибами. Там они разошлись в разные стороны, увлеченные тихой охотой, сообщает
Вдруг одна из женщин поняла, что второй нет рядом. Решив, что родственница заблудилась в лесу, она обратилась за помощью к специалистам.
В короткое время с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.
Однако позже выяснилось, что, пока «пропавшую» женщину искали, она благополучно вышла из леса, села на поезд и вернулась домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В короткое время с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии