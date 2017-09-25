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Под Светлогорском в лесу искали женщину-грибника, которая к тому времени спокойно вернулась домой

26.09.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Две женщины вышли на станции Плудим Светлогорского района и отправились в лес за грибами. Там они разошлись в разные стороны, увлеченные тихой охотой, сообщает ranak.by.


Вдруг одна из женщин поняла, что второй нет рядом. Решив, что родственница заблудилась в лесу, она обратилась за помощью к специалистам.

В короткое время с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.

Однако позже выяснилось, что, пока «пропавшую» женщину искали, она благополучно вышла из леса, села на поезд и вернулась домой.

 
 
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В короткое время с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.

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